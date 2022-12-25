Территориальные фонды будут оплачивать медпомощь в ЛДНР

Также задачами территориальных фондов станет оплата медпомощи, контроль качества услуг, защита прав пациентов. Гражданам из новых регионов будет оказываться медпомощь во всех субъектах РФ. В перечень услуг входит также высокотехнологичная помощь, которая будет предоставляться в федеральных клиниках. Об этом передает сайт kommersant.ru, ссылаясь на ФОМС ТАСС.