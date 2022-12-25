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Территориальные фонды будут оплачивать медпомощь в ЛДНР

Сегодня, 13:12
В ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях будут созданы территориальные фонды и системы ОМС.

В настоящее время ФОМС уже направил в новые российские регионы документы, необходимые для формирования территориальных подразделений организации. Подразделения станут работать в качестве страховых компаний и предоставлять полисы.

Также задачами территориальных фондов станет оплата медпомощи, контроль качества услуг, защита прав пациентов. Гражданам из новых регионов будет оказываться медпомощь во всех субъектах РФ. В перечень услуг входит также высокотехнологичная помощь, которая будет предоставляться в федеральных клиниках. Об этом передает сайт kommersant.ru, ссылаясь на ФОМС ТАСС.

Накануне председатель ФОМС Илья Баланин и врио глав новых регионов подписали соглашения о совместной работе. Речь шла о формировании территориальных подразделений и предоставлении полисов ОМС.

ЛДНР, Запорожская и Херсонская области стали частью России в сентябре этого года в ходе военной операции на Украине, которая началась 24 февраля по указу главы РФ Владимира Путина.

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