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Трем городам Свердловской области выделили почти 300 миллионов на благоустройство

Сегодня, 10:29
Фото: 1MI
296 миллионов рублей предоставили Сысерти, Верхней Пышме и Каменску-Уральскому. 3 города Свердловской области выиграли в VII федеральном конкурсе, где выбирался наилучший проект, формирующий благоприятную среду обитания горожан. Победивших выбрали 23 декабря.
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Сысерти вручат 90 миллионов рублей для улучшения условий в «Горном парке». Ответственные объединят креативный кластер «На Заводе», местную набережную, базы для катания на байдарках и лыжах и «Бажовские места».

Верхняя Пышма выиграла 100 миллионов рублей. На них создадут аллею на Успенском проспекте. Ландшафтные дизайнеры планируют оформить сад в самом сердце городской инфраструктуры. В парке построят сцены и зоны для творчества и выступлений.

Грант, выделенный Каменску-Уральскому, составил 106 миллионов рублей. На эти деньги обновят и оформят запущенный «Байновский сад». В нем также построят зоны для развлечений и торговли, сообщает пресс-служба департамента информационной политики Свердловской области.

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