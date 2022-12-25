Трем городам Свердловской области выделили почти 300 миллионов на благоустройство

Верхняя Пышма выиграла 100 миллионов рублей. На них создадут аллею на Успенском проспекте. Ландшафтные дизайнеры планируют оформить сад в самом сердце городской инфраструктуры. В парке построят сцены и зоны для творчества и выступлений.