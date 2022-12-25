Трем городам Свердловской области выделили почти 300 миллионов на благоустройство

Сысерти вручат 90 миллионов рублей для улучшения условий в «Горном парке». Ответственные объединят креативный кластер «На Заводе», местную набережную, базы для катания на байдарках и лыжах и «Бажовские места».
Верхняя Пышма выиграла 100 миллионов рублей. На них создадут аллею на Успенском проспекте. Ландшафтные дизайнеры планируют оформить сад в самом сердце городской инфраструктуры. В парке построят сцены и зоны для творчества и выступлений.
Грант, выделенный Каменску-Уральскому, составил 106 миллионов рублей. На эти деньги обновят и оформят запущенный «Байновский сад». В нем также построят зоны для развлечений и торговли, сообщает пресс-служба департамента информационной политики Свердловской области.