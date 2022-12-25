Умер работавший на УВЗ в Нижнем Тагиле экс-главнокомандующий сухопутными войсками РФ

Алексей Федорович ушел из жизни в возрасте 69 лет в госпитале имени Н. Н. Бурденко. Мужчина был знаменитым войсковым начальником. Боевой путь он начал в звании командира взвода. В карьерном пути Маслова значится должность главного военного представителя России в странах НАТО.