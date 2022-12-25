Умер работавший на УВЗ в Нижнем Тагиле экс-главнокомандующий сухопутными войсками РФ

Алексей Федорович ушел из жизни в возрасте 69 лет в госпитале имени Н. Н. Бурденко. Мужчина был знаменитым войсковым начальником. Боевой путь он начал в звании командира взвода. В карьерном пути Маслова значится должность главного военного представителя России в странах НАТО.
За несколько лет до смерти ныне погибший трудился на УВЗ — представлял концерн по военно-техническому сотрудничеству.
Ранее в Верхней Пышме скончался Игорь Бугровский. Ветеран труда считается отцом-основателем городского Музея военной техники. В последний путь свердловчанина проводили 20 декабря. Мужчина трудился на известном уральском металлургическом комбинате.