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Умер работавший на УВЗ в Нижнем Тагиле экс-главнокомандующий сухопутными войсками РФ

Сегодня, 12:40
Фото: 1MI
Алексей Маслов занимал высшую офицерскую должность — командовал сухопутными войсками в России. Военнослужащий скончался на 70-м году жизни 25 декабря, сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, где работал погибший.

Алексей Федорович ушел из жизни в возрасте 69 лет в госпитале имени Н. Н. Бурденко. Мужчина был знаменитым войсковым начальником. Боевой путь он начал в звании командира взвода. В карьерном пути Маслова значится должность главного военного представителя России в странах НАТО.

За несколько лет до смерти ныне погибший трудился на УВЗ — представлял концерн по военно-техническому сотрудничеству.

Участник четырех войн и основатель клуба «Патриот» скончался в Верхней Пышме
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Ранее в Верхней Пышме скончался Игорь Бугровский. Ветеран труда считается отцом-основателем городского Музея военной техники. В последний путь свердловчанина проводили 20 декабря. Мужчина трудился на известном уральском металлургическом комбинате.

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