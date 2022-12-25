Житель Екатеринбурга упал с моста и остался живым

Ранее стало известно, что врача из столицы Свердловской области будут судить за падение медсестры из окна высотки. По данным следствия, мужчина вместе с погибшей находился на лоджии. Свердловчанка решила посидеть на перилах, а доктор, вероятно, случайно столкнул медсестру.