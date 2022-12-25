tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря 2022, 07:04

Published 25 декабря 2022, 07:04

Modified 25 декабря 2022, 07:06

Updated 25 декабря 2022, 07:06

Житель Екатеринбурга упал с моста и остался живым

25 декабря 2022, 07:04
Ночью 25 декабря с автомобильного моста на проезжую часть выпал мужчина. Житель Екатеринбурга упал на спину и выжил. Все случилось на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной и Репина.

Полицейские Верх-Исетского района зафиксировали обращение по поводу случившегося, сообщает Ура.ру со ссылкой на УМВД по Екатеринубргу. Сотрудники органов правопорядка подтвердили, что трагическое стечение обстоятельств не закончилось для мужчины смертью.

По факту случившегося проводится проверка. Фотографии лежащего на бетоне мужчины опубликовало сообщество «Свет Екатеринбург».

На Урале медики спасли жизнь упавшему с моста мужчине
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что врача из столицы Свердловской области будут судить за падение медсестры из окна высотки. По данным следствия, мужчина вместе с погибшей находился на лоджии. Свердловчанка решила посидеть на перилах, а доктор, вероятно, случайно столкнул медсестру.

Врача из Екатеринбурга будут судить за падение девушки с высотки
Узнать подробнее
Читайте также:
Медики Нижнего Тагила поставили на ноги упавшего с крыши мужчину«Шел с тренировки и упал»: труп обнаружили жители на улице в Екатеринбурге
#Анна Варнакина#Происшествия#Полиция#Травмы#Упал#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика