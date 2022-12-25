Житель Екатеринбурга упал с моста и остался живым

Полицейские Верх-Исетского района зафиксировали обращение по поводу случившегося, сообщает Ура.ру со ссылкой на УМВД по Екатеринубргу. Сотрудники органов правопорядка подтвердили, что трагическое стечение обстоятельств не закончилось для мужчины смертью.
По факту случившегося проводится проверка. Фотографии лежащего на бетоне мужчины опубликовало сообщество «Свет Екатеринбург».
Ранее стало известно, что врача из столицы Свердловской области будут судить за падение медсестры из окна высотки. По данным следствия, мужчина вместе с погибшей находился на лоджии. Свердловчанка решила посидеть на перилах, а доктор, вероятно, случайно столкнул медсестру.