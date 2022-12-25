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Жители Горноуральского ГО готовят коллективную жалобу из-за собак

Сегодня, 08:17
Фото: "Подслушано ПГТ. Горноуральский -Лая."
Мужчина из Горноуральского ГО пожаловался на собачью стаю, разгуливающую во дворах жилых домов. Со слов свердловчанина, животные его «чуть не съели». Другие местные жители рассказали, что подготовили коллективную жалобу в полицию и обратились в администрацию.

Из-за опасности, которую представляют бродячие животные, свердловчанка Юлия В. решила 26 декабря пойти к участковому, а также пригласила других местных жителей присоединиться. На предложение откликнулись неравнодушные горожане.

В свою очередь Ольга К. рассказала, что обратилась в администрацию ГГО. С ее слов, это не первая заявка, ведь в марте женщина уже писала жалобу. Тогда обращение рассмотрели и произвели отлов.

25 марта 2022 года Исполнителем муниципального контракта был организован выезд специализированной бригады по отлову животных без владельцев на территорию населенного пункта п. Горноуральский, в результате было отловлено 14 животных без владельцев, — сказано в документе за подписью ИО главы округа А. Л. Гудача.
Фото: Обращение Ольги К.
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Житель ГГО рассказал, что количество собак в стаях доходит до 11 особей. Фотографию одного из таких сборищ он опубликовал в сообществе «Подслушано ПГТ. Горноуральский -Лая». Псы обитают вблизи жилых домов и детских образовательных учреждений.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Эксклюзив#ГГО и пригород#Бродячие собаки#Собаки#Жалоба
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