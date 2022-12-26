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Бесплатная аналитика продаж на маркетплейсах доступна клиентам Модульбанка

Сегодня, 07:25
У предпринимателей, работающих на Wildberries и OZON, являющихся клиентами Модульбанка, есть возможность воспользоваться сервисом бесплатной аналитики. “МаркетМетрика” позволяет анализировать продажи, как свои, так и конкурентов, а также получать актуальные оценки и прогнозы.

Сервис создан на базе алгоритмов AML Technology и входит как услуга в состав тарифов Модульбанка для продавцов на маркетплейсах - бесплатно до конца года, пишет newsnn.ru

Член правления Модульбанка Павел Семёнов сообщил, что “МаркетМетрику” запустили летом 2021 года. Бесплатно пользоваться сервисом сейчас можно в рамках тарифов для селлеров. По словам представителя банка, анализ предоставляемых сервисом данных позволяет выстраивать грамотную стратегию работы на маркетплейсах и увеличивать прибыль.

Получить доступ к сервису можно в личном кабинете Модульбанка. Он позволяет анализировать продажи и цены не только по категориям, но и по отдельным позициям. Также доступна оценка сезонности и других факторов, влияющих на уровень продаж. 

Напомним, в ноябре текущего года Модульбанк переформатировал свои продукты для продавцов на маркетплейсах в линейку специальных тарифов, включающих в себя различные услуги для развития собственной торговой площадки на маркетплейсе и масштабирования доходов. 

Пользующимся сервисом предпринимателям доступны вывод средств с маркетплейса без комиссии, расчеты с контрагентами в валютах других стран, помощь в закупках за границей и доставке товаров. Можно воспользоваться помощью профессиональных бухгалтеров, услугами персонального менеджера для комплексной работы с магазинами, фотографов и профессиональных дизайнеров. 

Наконец, в рамках сервиса можно повысить квалификацию бизнесмена в торговле на маркетплейсах. 

 

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