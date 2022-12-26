Бесплатная аналитика продаж на маркетплейсах доступна клиентам Модульбанка

Сервис создан на базе алгоритмов AML Technology и входит как услуга в состав тарифов Модульбанка для продавцов на маркетплейсах - бесплатно до конца года, пишет newsnn.ru.
Член правления Модульбанка Павел Семёнов сообщил, что “МаркетМетрику” запустили летом 2021 года. Бесплатно пользоваться сервисом сейчас можно в рамках тарифов для селлеров. По словам представителя банка, анализ предоставляемых сервисом данных позволяет выстраивать грамотную стратегию работы на маркетплейсах и увеличивать прибыль.
Получить доступ к сервису можно в личном кабинете Модульбанка. Он позволяет анализировать продажи и цены не только по категориям, но и по отдельным позициям. Также доступна оценка сезонности и других факторов, влияющих на уровень продаж.
Напомним, в ноябре текущего года Модульбанк переформатировал свои продукты для продавцов на маркетплейсах в линейку специальных тарифов, включающих в себя различные услуги для развития собственной торговой площадки на маркетплейсе и масштабирования доходов.
Пользующимся сервисом предпринимателям доступны вывод средств с маркетплейса без комиссии, расчеты с контрагентами в валютах других стран, помощь в закупках за границей и доставке товаров. Можно воспользоваться помощью профессиональных бухгалтеров, услугами персонального менеджера для комплексной работы с магазинами, фотографов и профессиональных дизайнеров.
Наконец, в рамках сервиса можно повысить квалификацию бизнесмена в торговле на маркетплейсах.