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Число трамвайных маршрутов сократят в Екатеринбурге

Сегодня, 05:57
Фото: 1MI
Количество трамвайных маршрутов в Екатеринбурге сократится. Решение приняли с целью улучшения городской транспортной сети.

Всего для введения новшества у администрации областного центра Свердловской области есть 2 причины. Первая заключается в том, что в ближайшие 2-3 года в Екатеринбурге планируют ввести сквозную систему нумерации. Вторая причина — в том, что учеными была составлена исследовательская работа, данные из которой позволяют сделать подобный шаг. Так, эксперты смоделировали пространственное поведение населения на ближайшие годы и транспортно-экономическую модель города на 13 лет.

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Мэрия Екатеринбурга сообщает, что при введенных изменениях количество транспорта на трамвайных сетях не снизится, а количество маршрутов при этом сократится с 31 до 25 (цифра может варьироваться). Ранее планировалось сократить число рейсов до 20. Решать задачу планируют в том числе методом объединения — например, из коротких маршрутов будут формировать один продолжительный.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Транспорт#Трамвай#Трамваи#Маршрут
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