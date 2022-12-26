Число трамвайных маршрутов сократят в Екатеринбурге

Всего для введения новшества у администрации областного центра Свердловской области есть 2 причины. Первая заключается в том, что в ближайшие 2-3 года в Екатеринбурге планируют ввести сквозную систему нумерации. Вторая причина — в том, что учеными была составлена исследовательская работа, данные из которой позволяют сделать подобный шаг. Так, эксперты смоделировали пространственное поведение населения на ближайшие годы и транспортно-экономическую модель города на 13 лет.