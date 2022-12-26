Дело об убийстве троих детей в Екатеринбурге взял на контроль свердловский омбудсмен

Напомним, трагедия произошла на улице Бажова, 68 в Екатеринбурге. Мама задушила 5-месячную дочь, а также двоих сыновей 10 и 15 лет. По словам соседей, когда следователи вошли в квартиру, женщина лежала на телах ребят. Следователи уже возбудили по данному факту уголовное дело за убийство двух и более лиц.