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Дело об убийстве троих детей в Екатеринбурге взял на контроль свердловский омбудсмен

Сегодня, 14:16
Фото: 1MI
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял на контроль ситуацию с убийством троих детей в Екатеринбурге собственной матерью, сообщили в аппарате омбудсмена.

В сообщении говорится, что уполномоченный уже в курсе случившегося и в рамках своей компетенции он включится в ситуацию.

Мать убила троих детей в квартире в центре Екатеринбурга
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Напомним, трагедия произошла на улице Бажова, 68 в Екатеринбурге. Мама задушила 5-месячную дочь, а также двоих сыновей 10 и 15 лет. По словам соседей, когда следователи вошли в квартиру, женщина лежала на телах ребят. Следователи уже возбудили по данному факту уголовное дело за убийство двух и более лиц.

Мать уже задержана. Вместе с ней, по словам соседей, из квартиры вывели молодого человека. На место также выехал прокурор Свердловской области Борис Крылов.

На место убийства троих детей в Екатеринбурге выехал свердловский прокурор
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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Дети#Убийство#Контроль#Игорь Мороков#Убийство троих детей в Екатеринбурге
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