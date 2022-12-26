Экс-полицейскую из Нижнего Тагила оштрафовали на 60 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Тагильчанку судили за то, что она рассказывала студентам о якобы отправке новобранцев в зону СВО. Выступления проходили в стенах медколледжа и торгово-экономического техникума. Ее слова, обращенные к студентам, в суде посчитали административным правонарушением.
В ходе судебного разбирательства даже проводили лингвистическую экспертизу. Специалисты сделали следующие выводы о высказываниях:
Содержатся лингвистические признаки отрицания факта использования Вооруженных сил Российской Федерации именно в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также ложные (недостоверные) утверждения о фактах использования Вооруженных сил Российской Федерации (российских военных) на территории Украины, — говорится в материалах дела.
В результате тагильчанку признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили два штрафа по 30 тысяч рублей. Один за выступление в медколледже, другой — в торгово-экономическом техникуме. Оплатить их нужно в течение двух месяцев.
Дать комментарий редакции TagilCity.ru экс-сотрудница полиции отказалась. Информации об апелляции по данному административному делу нет. Напомним, женщина привлекала клиентов в свою фирму, которая помогала получить военные билеты без службы в армии.