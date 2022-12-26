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Экс-полицейскую из Нижнего Тагила оштрафовали на 60 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Сегодня, 10:33
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд признал бывшую сотрудницу полиции виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ. Всего судья рассматривал два дела, по каждому из которых женщине присудили штрафы в размере 30 тысяч рублей.

Тагильчанку судили за то, что она рассказывала студентам о якобы отправке новобранцев в зону СВО. Выступления проходили в стенах медколледжа и торгово-экономического техникума. Ее слова, обращенные к студентам, в суде посчитали административным правонарушением.

Экс-сотрудница полиции в Нижнем Тагиле обвиняется в дискредитации ВС РФ
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В ходе судебного разбирательства даже проводили лингвистическую экспертизу. Специалисты сделали следующие выводы о высказываниях:

Содержатся лингвистические признаки отрицания факта использования Вооруженных сил Российской Федерации именно в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также ложные (недостоверные) утверждения о фактах использования Вооруженных сил Российской Федерации (российских военных) на территории Украины, — говорится в материалах дела.

В результате тагильчанку признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили два штрафа по 30 тысяч рублей. Один за выступление в медколледже, другой — в торгово-экономическом техникуме. Оплатить их нужно в течение двух месяцев.

Дать комментарий редакции TagilCity.ru экс-сотрудница полиции отказалась. Информации об апелляции по данному административному делу нет. Напомним, женщина привлекала клиентов в свою фирму, которая помогала получить военные билеты без службы в армии.

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Суд#Штраф#Дискредитация
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