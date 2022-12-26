Ева Меркачева: «Силовики готовы искать и сажать любых «изменников»

По словам, Евы Меркачевой, тенденция к подбору поводов ареста в 2022 году связана с тем, что мы живем в новой реальности. Государство, по мнению правозащитницы, считает, что сейчас нужно усиливать контроль над инфопространством и бороться с инакомыслием. Военное положение в России не объявлено, но подается все в таком контексте, что нужно за всем следить.