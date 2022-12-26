Ева Меркачева: «Силовики готовы искать и сажать любых «изменников»

Самые громкие аресты и обвинительные приговоры в 2022 году связаны с группировками хакеров, фейками о ВС РФ, госизменами и финансовыми махинациями в сфере науки. Только за первое полугодие 2022 года ограничение свободы, по данным Верховного суда, получили на одну тысячу человек больше, чем за такой же период прошлого года, пишут «Новые известия».
По словам, Евы Меркачевой, тенденция к подбору поводов ареста в 2022 году связана с тем, что мы живем в новой реальности. Государство, по мнению правозащитницы, считает, что сейчас нужно усиливать контроль над инфопространством и бороться с инакомыслием. Военное положение в России не объявлено, но подается все в таком контексте, что нужно за всем следить.
Суды по каждому делу о дискредитации ВС РФ, по словам Меркачевой, пытаются разбираться в каждой ситуации. Иногда дела возвращаются обратно. Последняя история связана с издателем из Хакассии, журналистом Афанасьевым. Суд вернул дело по причине нехватки обстоятельств. Однако была и такая ситуация, что в распространении фейков обвинили кочегара. Еще одна история связана с одним из руководителей московского ГУВД, который прислал в мессенджере сообщение своим коллегам, а они обратились в полицию. При этом он переслал сообщение, где-то прочитал информацию, утверждает правозащитница.
Она считает, что когда заводят на простых людей дела о фейках, то это инструмент давления на общество, чтобы люди, прежде чем что-то публиковать в интернете, думали. При этом, уверена Меркачева, под статью стоит подводить только тех, у кого большая аудитория.
Простым людям также стоит опасаться роста арестов. Многие не понимают, что можно писать, а что — нет.
Мы встречаемся с самыми разными историями, раньше было сложно даже представить, что такие ситуации бывают. Например, мать, которая потеряла связь с сыном, пишет какой-то гневный пост, обвиняет всех и вся. Такой пост подпадает под статью о дискредитации, и такая мать вполне может оказаться на скамье подсудимых. Мы очень надеемся, что этого не произойдет, но угроза есть, риск есть, — заявляет Меркачева.
Правозащитница также считает, что в будущем году возможно будет повышен план по выявлению госизменников. Таким образом некоторые силовики трактуют выполнение первых лиц государства и начинают настойчиво исполнять.
Потому что речь идет не том, чтобы выявлять преступников, а о том, чтобы статистика была хорошая, чтобы она росла, чтобы показать это. С мышлением прапорщиков им удастся посадить огромное количество невиновных людей, — говорит Меркачева.