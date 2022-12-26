На площади перед дворцом культуры им. Окунева установлена и украшена большая елка. Рядом с ней расположились фигуры Деда Мороза и Снегурочки.
Журналист TagilCity.ru побывал на открытии. Посетителей, которые пришли на праздничное мероприятие, встречали ростовые куклы. С ними можно было фотографироваться. Коллективы из дворца развлекали тагильчан, играла музыка.
Для жителей Нижнего Тагила и гостей города в ледовом городке организованы фотозоны и залит большой каток. Малыши могут порезвиться в ледяной чаше, покататься на горках или побегать в резном лабиринте.
Напомним, открытие елки у Драмтеатра в центре Нижнего Тагила состоится 28 декабря в 18.00. А в новогоднюю ночь проезд в трамваях будет бесплатным.