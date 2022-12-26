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Главная новогодняя елка на Вагонке в Нижнем Тагиле зажгла огни

Сегодня, 14:51
Фото: TagilCity.ru
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле

Новогодняя елка открыта в Дзержинском районе Нижнего Тагила

Открытие главной елки и ледового городка Дзержинского района состоялось в Нижнем Тагиле 26 декабря. У ДК Окунева собрались местные жители, их приветствовали ростовые куклы.

На площади перед дворцом культуры им. Окунева установлена и украшена большая елка. Рядом с ней расположились фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Журналист TagilCity.ru побывал на открытии. Посетителей, которые пришли на праздничное мероприятие, встречали ростовые куклы. С ними можно было фотографироваться. Коллективы из дворца развлекали тагильчан, играла музыка.

Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Для жителей Нижнего Тагила и гостей города в ледовом городке организованы фотозоны и залит большой каток. Малыши могут порезвиться в ледяной чаше, покататься на горках или побегать в резном лабиринте.

Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем ТагилеОткрытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Открытие елки у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Напомним, открытие елки у Драмтеатра в центре Нижнего Тагила состоится 28 декабря в 18.00. А в новогоднюю ночь проезд в трамваях будет бесплатным.

Трамваи в новогоднюю ночь станут бесплатными в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Свободное время#Эксклюзив#Нижний Тагил#ДК Окунева#Елка#Праздник#Вагонка
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