23 декабря в Нижнем Тагиле ожидали приезд Владимира Путина. Ожидалось, что он посетит «Уралвагонзавод». Накануне в городе начали вводить ограничения. Например, отменили занятия для детей в кружках и секциях в ДК Окунева и открытие елки и ледового городка у дворца. Полеты над городом были запрещены. Также прибыл спецбатальон ДПС Свердловской области для проведения совместных рейдов с тагильскими автоинспекторами.
Заболеваемость сезонными инфекционными заболеваниями растет в Нижнем Тагиле. Например, в детскую больницу после выходных поступило более 1,5 тысячи вызовов. А Дзержинский район стал лидером по заболеваемости ОРВИ и гриппом. 22 декабря в ГБ № 1 поступило 330 звонков от пациентов, которые вызывали медиков на дом. В поликлиниках города скапливаются большие очереди из людей, которые хотят попасть на прием. Однако врачи отмечают, что пока об эпидемии говорить рано.
На заседании гордумы депутаты единогласно приняли рекордный бюджет города на 2023 год. Доходная часть составит 20,6 млрд, а расходная — 20,6 млрд. Кроме того, помимо основного бюджета Нижний Тагил получит еще более 1 млрд дополнительных средств на реализацию программы «Чистая вода», замену лифтов и модернизацию сетей.
Нарушения санитарных норм обнаружили специалисты Роспотребнадзора в пищеблоке школы № 75/42. В ноябре там были зафиксированы случаи кишечной инфекции у учащихся и школьников отправили на дистант. При проверке было выявлено, что не все сотрудники пищеблока соблюдали нормы гигиены, а продукты хранились ненадлежащим образом. Также появились вопросы к проведению уборки и дезинфекции поверхностей. Результаты проверки направлены в прокуратуру.
60-летний тагильчанин трудился стропальщиком на предприятии и был уволен из-за проблем по здоровью: у него были проблемы с сердцем и начали отказывать ноги. На УВЗ ему не подобрали новую должность и расторгли трудовой договор. Мужчина обратился в суд и выиграл его, однако обратно трудоустроиться не смог. По его словам, в отделе кадров ему заявили, что это бесполезно.