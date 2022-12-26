60-летний тагильчанин трудился стропальщиком на предприятии и был уволен из-за проблем по здоровью: у него были проблемы с сердцем и начали отказывать ноги. На УВЗ ему не подобрали новую должность и расторгли трудовой договор. Мужчина обратился в суд и выиграл его, однако обратно трудоустроиться не смог. По его словам, в отделе кадров ему заявили, что это бесполезно.