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Итоги недели в Нижнем Тагиле: заболеваемость ОРВИ растет и визит Путина не состоялся

Сегодня, 11:01
Фото: 1MI
Визит президента РФ Владимира Путина в Нижний Тагил не состоялся, заболеваемость ОРВИ и гриппом растет, а бюджет города на 2023 год превысил 20 млрд рублей. Главные события недели с 19 по 25 декабря читайте на TagilCity.ru.

Визит Владимира Путина в Нижний Тагил не состоялся

23 декабря в Нижнем Тагиле ожидали приезд Владимира Путина. Ожидалось, что он посетит «Уралвагонзавод». Накануне в городе начали вводить ограничения. Например, отменили занятия для детей в кружках и секциях в ДК Окунева и открытие елки и ледового городка у дворца. Полеты над городом были запрещены. Также прибыл спецбатальон ДПС Свердловской области для проведения совместных рейдов с тагильскими автоинспекторами.

Визит Владимира Путина в Нижний Тагил отменился
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Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет в Нижнем Тагиле

Заболеваемость сезонными инфекционными заболеваниями растет в Нижнем Тагиле. Например, в детскую больницу после выходных поступило более 1,5 тысячи вызовов. А Дзержинский район стал лидером по заболеваемости ОРВИ и гриппом. 22 декабря в ГБ № 1 поступило 330 звонков от пациентов, которые вызывали медиков на дом. В поликлиниках города скапливаются большие очереди из людей, которые хотят попасть на прием. Однако врачи отмечают, что пока об эпидемии говорить рано.

Дзержинский район Нижнего Тагила болеет в 10 раз больше Ленинского и Тагилстроевского
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Бюджет Нижнего Тагила на 2023 год превысил 20 млрд

На заседании гордумы депутаты единогласно приняли рекордный бюджет города на 2023 год. Доходная часть составит 20,6 млрд, а расходная — 20,6 млрд. Кроме того, помимо основного бюджета Нижний Тагил получит еще более 1 млрд дополнительных средств на реализацию программы «Чистая вода», замену лифтов и модернизацию сетей.

Рекордный бюджет города более 20 млрд рублей единогласно приняли в Нижнем Тагиле
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Нарушения найдены в пищеблоке школы № 75/42 в Нижнем Тагиле

Нарушения санитарных норм обнаружили специалисты Роспотребнадзора в пищеблоке школы № 75/42. В ноябре там были зафиксированы случаи кишечной инфекции у учащихся и школьников отправили на дистант. При проверке было выявлено, что не все сотрудники пищеблока соблюдали нормы гигиены, а продукты хранились ненадлежащим образом. Также появились вопросы к проведению уборки и дезинфекции поверхностей. Результаты проверки направлены в прокуратуру.

В школе № 75/42 Нижнего Тагила нашли нарушения личной гигиены и уборки в пищеблоке
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Уволенный незаконно сотрудник УВЗ не смог снова трудоустроиться на завод

60-летний тагильчанин трудился стропальщиком на предприятии и был уволен из-за проблем по здоровью: у него были проблемы с сердцем и начали отказывать ноги. На УВЗ ему не подобрали новую должность и расторгли трудовой договор. Мужчина обратился в суд и выиграл его, однако обратно трудоустроиться не смог. По его словам, в отделе кадров ему заявили, что это бесполезно.

Незаконно уволенный сотрудник УВЗ не смог устроиться обратно на завод
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