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Из-за ОРВИ и гриппа в Нижнем Тагиле частично перепрофилирован стационар ГБ № 1

Сегодня, 10:19
Фото: 1MI
Для лечения пациентов с внебольничными пневмониями, ОРВИ и гриппом с 24 декабря стационар горбольницы № 1 в Нижнем Тагиле частично перепрофилирован.
Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации инфекционные койки размещены в малом 7-этажном корпусе, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГБ № 1.

Там отметили, что для остальных тагильчан госпитализация в экстренном и плановом порядке для оказания специализированной помощи в медучреждении продолжается и осуществляется по профилям: хирургия, травматология, оториноларингология, нейрохирургия.

Напомним, на прошлой неделе Дзержинский район Нижнего Тагила стал абсолютным лидером по вызовам врача на дом с симптомами гриппа и ОРВИ. Так, 22 декабря в поликлинику ГБ № 1 поступило 330 таких звонков. Врача из Демидовской поликлиники вызвали 47 человек, а из ГБ № 4 — 52.

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#Здоровье#Эксклюзив#Нижний Тагил#Больница#Заболеваемость#Стационар#Евгения Сафина
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