Из-за ОРВИ и гриппа в Нижнем Тагиле частично перепрофилирован стационар ГБ № 1

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации инфекционные койки размещены в малом 7-этажном корпусе, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГБ № 1.
Там отметили, что для остальных тагильчан госпитализация в экстренном и плановом порядке для оказания специализированной помощи в медучреждении продолжается и осуществляется по профилям: хирургия, травматология, оториноларингология, нейрохирургия.
Напомним, на прошлой неделе Дзержинский район Нижнего Тагила стал абсолютным лидером по вызовам врача на дом с симптомами гриппа и ОРВИ. Так, 22 декабря в поликлинику ГБ № 1 поступило 330 таких звонков. Врача из Демидовской поликлиники вызвали 47 человек, а из ГБ № 4 — 52.