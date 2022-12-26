Из-за ОРВИ и гриппа в Нижнем Тагиле частично перепрофилирован стационар ГБ № 1

Напомним, на прошлой неделе Дзержинский район Нижнего Тагила стал абсолютным лидером по вызовам врача на дом с симптомами гриппа и ОРВИ. Так, 22 декабря в поликлинику ГБ № 1 поступило 330 таких звонков. Врача из Демидовской поликлиники вызвали 47 человек, а из ГБ № 4 — 52.