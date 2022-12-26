Качество пассажирских перевозок в Тагиле в 2023 году будет контролировать мэрия

В связи с этим в 2023 году будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на улучшение этой сферы обслуживания, а также на качество дорожного хозяйства. Ответственными за это назначены специалисты Управления горхозяйством и отдела развития улично-дорожной сети, организации дорожного движения, транспорта и связи.