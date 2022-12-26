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Качество пассажирских перевозок в Тагиле в 2023 году будет контролировать мэрия

Сегодня, 14:19
Фото: 1MI
Профилактические мероприятия, направленные на улучшение качества пассажирских перевозок, будут проводиться в 2023 году в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Согласно документу, на сегодняшний день протяженность автомобильных дорог в Нижнем Тагиле составляет 780,21 километра. Для пассажиров действует 52 маршрута, 44 из которых автомобильные и еще 8 — трамвайные.

Ключевой проблемой является недостаточно качественное транспортное обслуживание тагильчан и удовлетворенность населения в пассажирских перевозках общественным транспортом, отвечающих требованиям безопасности.

В связи с этим в 2023 году будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на улучшение этой сферы обслуживания, а также на качество дорожного хозяйства. Ответственными за это назначены специалисты Управления горхозяйством и отдела развития улично-дорожной сети, организации дорожного движения, транспорта и связи.

Их задачами являются выявление и оценка угрозы или причинения вреда или ущерба, проведение ревизий, формирование понимания единых ценностей и повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц.

В течение года будут проводиться информирование и консультирование перевозчиков. А в случае выявления нарушений обязательных требований, им будут объявлены предостережения о недопустимости таких действий.

Предостережение должно содержать информацию о том, какие конкретно действия (или бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований. Также проверяющим необходимо предложить меры по обеспечению соблюдения данных требований.

Напомним, перевозчики Нижнего Тагила уже не один раз получали штрафы за несоблюдение условий договоров, заключенных с администрацией города. За отсутствие каждого автобуса или маршрутки в положенное время по контракту предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

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