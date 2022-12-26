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Как выбрать лазерный станок для резки ткани: важные советы для новичков и профи

Сегодня, 11:20
На современных предприятиях текстильной промышленности используется большое количество различного оборудования.

Задача агрегатов – автоматизация и ускорение процессов, повышение производительности и выработки готовой продукции. Ведь еще каких-то 10-15 лет назад для раскройки ткани использовались ручные методики, механическая резка сабельными или дисковыми ножами, ленточные раскройные машины, плоттеры. Сейчас всему этому существует высокотехнологичная альтернатива – лазерный станок для резки ткани с массой преимуществ, что в итоге снижает себестоимость конечного изделия:

  • высокая производительность; 
  • экономичность в процессе эксплуатации; 
  • минимальное количество отходов; 
  • широкий спектр возможностей: от стандартной раскройки по лекалу до вырезания кружева, нанесения принта на поверхность материала и пр.; 
  • возможность работы с разными типами тканей и многое другое. 

Лазерные станки для резки ткани представлены на рынке в широком ассортименте. Рассмотрим основные параметры, на которые стоит обратить внимание при покупке устройства. 

Ключевые правила выбора лазерного станка для резки ткани

Вот ключевые критерии, которые помогут правильно выбрать оборудование для эффективной работы текстильного предприятия:

  • Размер рабочего поля. Здесь нужно ориентироваться на то, с какими по размеру рулонами ткани планируется работа. В идеале, поле должно быть несколько больше по площади, чем габариты обрабатываемой заготовки. 
  • Вес станка. Неочевидный, но важный критерий. Для производства текстильных изделий, где крайне важна точность до миллиметра, лучше выбрать более тяжелый станок. Большой вес будет подавлять любые колебания устройства во время работы и обеспечивать строгое соответствие образцу. 
  • Наличие сквозного стола. Опция необходима при работе с рулонными тканями. Она позволяет сформировать автоматическую прокрутку материала по рабочему полю. В комбинации с прокатным столом особенно эффективно работает опция автоподачи ткани. Если же производство специализируется на малых, частных и эксклюзивных заказах, то сквозной стол будет только мешать. 
  • Система вентиляции. Желательно, чтобы она была средней мощности. Слишком слабая вытяжка станка для лазерной раскройки не будет справляться со своей задачей, в результате чего возникнет задымление в корпусе. Чрезмерно мощная вытяжка создает дополнительные вибрации. 
  • Мощность трубок и количество головок. Приобретать станок с высокими показателями мощности целесообразно, если присутствует необходимость в ускоренном серийном производстве. В некоторых моделях есть возможность установки двух лазерных источников, что уменьшает расход ткани и сокращает время резки материала. 

Отдельно отметим такой показатель, как надежность производителя и сервисное обслуживание. Важно, чтобы завод-изготовитель станков предоставлял гарантию на оборудование, имел лицензию и располагал развитой сервисной сетью – об этом можно узнать на сайте. В таком случае вложения в оборудование для лазерной раскройки ткани окупят себя в полной мере.

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