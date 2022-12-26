Задача агрегатов – автоматизация и ускорение процессов, повышение производительности и выработки готовой продукции. Ведь еще каких-то 10-15 лет назад для раскройки ткани использовались ручные методики, механическая резка сабельными или дисковыми ножами, ленточные раскройные машины, плоттеры. Сейчас всему этому существует высокотехнологичная альтернатива – лазерный станок для резки ткани с массой преимуществ, что в итоге снижает себестоимость конечного изделия:
Лазерные станки для резки ткани представлены на рынке в широком ассортименте. Рассмотрим основные параметры, на которые стоит обратить внимание при покупке устройства.
Вот ключевые критерии, которые помогут правильно выбрать оборудование для эффективной работы текстильного предприятия:
Отдельно отметим такой показатель, как надежность производителя и сервисное обслуживание. Важно, чтобы завод-изготовитель станков предоставлял гарантию на оборудование, имел лицензию и располагал развитой сервисной сетью – об этом можно узнать на сайте. В таком случае вложения в оборудование для лазерной раскройки ткани окупят себя в полной мере.
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