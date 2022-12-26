Размер рабочего поля. Здесь нужно ориентироваться на то, с какими по размеру рулонами ткани планируется работа. В идеале, поле должно быть несколько больше по площади, чем габариты обрабатываемой заготовки.

Вес станка. Неочевидный, но важный критерий. Для производства текстильных изделий, где крайне важна точность до миллиметра, лучше выбрать более тяжелый станок. Большой вес будет подавлять любые колебания устройства во время работы и обеспечивать строгое соответствие образцу.

Наличие сквозного стола. Опция необходима при работе с рулонными тканями. Она позволяет сформировать автоматическую прокрутку материала по рабочему полю. В комбинации с прокатным столом особенно эффективно работает опция автоподачи ткани. Если же производство специализируется на малых, частных и эксклюзивных заказах, то сквозной стол будет только мешать.

Система вентиляции. Желательно, чтобы она была средней мощности. Слишком слабая вытяжка станка для лазерной раскройки не будет справляться со своей задачей, в результате чего возникнет задымление в корпусе. Чрезмерно мощная вытяжка создает дополнительные вибрации.