Массовая драка произошла в баре «Че почем» в центре Екатеринбурга

В потасовке участвовали в том числе и южане. В результате пострадали четыре человека. Двоим из них в медучреждении накладывали швы. ЧП случилось в ночь на 25 декабря, рассказал свидетель произошедшего изданию Е1.
По словам очевидца, сперва двое южан накинулись на посетителей клуба «без повода, так как хотели подраться». Они требовали выйти с ними на улицу и поговорить, но танцоры отказывались.
После этого парни ушли на второй этаж заведения, а банда из шести человек поднялась вслед за ними и стала их бить, утверждает мужчина.
Они кидали стаканы, рюмки. Южане били руками и ногами. Тех, кто падал, забивали ногами, — рассказал свидетель.
Далее, по его словам, подошедшие сотрудники охраны, не торопились разнять драку, а некоторые стали ее участниками.
Далее двоих пострадавших отвезли в больницу, где им наложили швы. Также некоторые из компании побитых заявили о пропажи у них мобильных телефонов. Они обратились в полицию. В МВД отметили, что заявление поступило и проверка уже проводится.