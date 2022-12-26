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Массовая драка произошла в баре «Че почем» в центре Екатеринбурга

Сегодня, 10:17
Фото: 1MI
Группа людей подралась в баре в центре Екатеринбурга. Ранее заведение заработало скандальную репутацию.

В потасовке участвовали в том числе и южане. В результате пострадали четыре человека. Двоим из них в медучреждении накладывали швы. ЧП случилось в ночь на 25 декабря, рассказал свидетель произошедшего изданию Е1.

По словам очевидца, сперва двое южан накинулись на посетителей клуба «без повода, так как хотели подраться». Они требовали выйти с ними на улицу и поговорить, но танцоры отказывались.

После этого парни ушли на второй этаж заведения, а банда из шести человек поднялась вслед за ними и стала их бить, утверждает мужчина.

Они кидали стаканы, рюмки. Южане били руками и ногами. Тех, кто падал, забивали ногами, — рассказал свидетель.

Далее, по его словам, подошедшие сотрудники охраны, не торопились разнять драку, а некоторые стали ее участниками.

Далее двоих пострадавших отвезли в больницу, где им наложили швы. Также некоторые из компании побитых заявили о пропажи у них мобильных телефонов. Они обратились в полицию. В МВД отметили, что заявление поступило и проверка уже проводится.

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