Муж сгоревшей с ребенком мамы под Нижним Тагилом рассказал свою версию случившегося

28-летняя девушка вместе с сыном 3-х лет были в гостях у свекрови. Вспыхнул огонь. Женщина и ребенок не эвакуировались ни самостоятельно, ни с помощью пожарных. Оба задохнулись угарным газом и погибли.
Олеся Солонкова была матерью двух детей — погибшего с ней Антона и семилетней Вероники. Муж свердловчанки рассказал изданию «КП-Екатеринбург», что узнал о возгорании из телефонного звонка. Когда он прибыл на место случившегося, то увидел воспламенившуюся кухню и сотрудников МЧС.
С его слов, оперативно спасти девушку и малыша не получилось из-за того, что Олеся заперла дверь — так ничего не мешало спать сыну. Из-за этого огнеборцам пришлось выбивать окно в квартире, иначе оперативно попасть в помещение не получалось.
О том, по какой причине случился пожар в многоэтажном доме в поселке Черноисточинском под Нижним Тагилом, пока неизвестно. Следствие закончится 26 декабря, однако супруг покойной обладает своей версией произошедшего. Мужчина считает, что виной возгорания стал кабель от плиты.