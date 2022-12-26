Муж сгоревшей с ребенком мамы под Нижним Тагилом рассказал свою версию случившегося

Олеся Солонкова была матерью двух детей — погибшего с ней Антона и семилетней Вероники. Муж свердловчанки рассказал изданию «КП-Екатеринбург», что узнал о возгорании из телефонного звонка. Когда он прибыл на место случившегося, то увидел воспламенившуюся кухню и сотрудников МЧС.