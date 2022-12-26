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Муж сгоревшей с ребенком мамы под Нижним Тагилом рассказал свою версию случившегося

Сегодня, 04:08
Фото: 1MI
Супруг погибшей в пожаре женщины с трехлетним ребенком рассказал свою версию произошедшего. С его слов, причиной возгорания стал кабель от плиты. Пожар случился 23 декабря в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом.
Мама с ребенком заживо сгорели в доме в поселке под Нижним Тагилом
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28-летняя девушка вместе с сыном 3-х лет были в гостях у свекрови. Вспыхнул огонь. Женщина и ребенок не эвакуировались ни самостоятельно, ни с помощью пожарных. Оба задохнулись угарным газом и погибли. 

Олеся Солонкова была матерью двух детей — погибшего с ней Антона и семилетней Вероники. Муж свердловчанки рассказал изданию «КП-Екатеринбург», что узнал о возгорании из телефонного звонка. Когда он прибыл на место случившегося, то увидел воспламенившуюся кухню и сотрудников МЧС.

С его слов, оперативно спасти девушку и малыша не получилось из-за того, что Олеся заперла дверь — так ничего не мешало спать сыну. Из-за этого огнеборцам пришлось выбивать окно в квартире, иначе оперативно попасть в помещение не получалось.

О том, по какой причине случился пожар в многоэтажном доме в поселке Черноисточинском под Нижним Тагилом, пока неизвестно. Следствие закончится 26 декабря, однако супруг покойной обладает своей версией произошедшего. Мужчина считает, что виной возгорания стал кабель от плиты.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Дети#Смерть#Огонь#Пожарные
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