TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

На место убийства троих детей в Екатеринбурге выехал свердловский прокурор

Сегодня, 14:08
Фото: 1MI
В квартиру в центре Екатеринбурга, где женщина задушила троих детей, выехал прокурор Свердловской области Борис Крылов. Об этом сообщила старший помощник прокурора Марина Канатова.
Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Прокурор Свердловской области Борис Крылов выехал на место происшествия для координации действий сотрудников правоохранительных органов, — заявила Канатова.

По факту убийства уже возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи. Они выясняют причины произошедшего.

Напомним, трагедия случилась 26 декабря днем. Мать в одной из квартир Екатеринбурга задушила 5-месячную дочку и двоих сыновей 10 и 15 лет. Соседи отзываются о семье положительно. Они слышали крики, но не придали им значения, посчитав, что мама ругает детей.

Мать убила троих детей в квартире в центре Екатеринбурга
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Дети#Смерть#Убийство#Убийство троих детей в Екатеринбурге
Подпишитесь
Стыдно и смешно: реальные истории с новогодних корпоративов от ведущих Нижнего Тагила
Сегодня, 09:19
Из-за ОРВИ и гриппа в Нижнем Тагиле частично перепрофилирован стационар ГБ № 1
Сегодня, 10:19
В Нижнем Тагиле среднедушевой доход достигнет 38 тысяч к 2025 году
Сегодня, 10:49
В Нижнем Тагиле среднедушевой доход достигнет 38 тысяч к 2025 году
Сегодня, 10:49
Средняя зарплата жителей Свердловской области превысила 55 тысяч рублей
Сегодня, 03:46
Экс-полицейскую из Нижнего Тагила оштрафовали на 60 тысяч за дискредитацию ВС РФ
Сегодня, 10:33