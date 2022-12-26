На место убийства троих детей в Екатеринбурге выехал свердловский прокурор

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Прокурор Свердловской области Борис Крылов выехал на место происшествия для координации действий сотрудников правоохранительных органов, — заявила Канатова.
По факту убийства уже возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи. Они выясняют причины произошедшего.
Напомним, трагедия случилась 26 декабря днем. Мать в одной из квартир Екатеринбурга задушила 5-месячную дочку и двоих сыновей 10 и 15 лет. Соседи отзываются о семье положительно. Они слышали крики, но не придали им значения, посчитав, что мама ругает детей.