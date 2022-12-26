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Названо имя лучшей старосты в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:34
Фото: администрация Нижнего Тагила
Состоялось награждение победителей конкурсов «Староста года» и «Лучшее сельское подворье». Награды вручал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Награждение состоялось 26 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

Памятный знак «Староста года» достался Вере Шабуниной. Она является старостой в селе Елизаветинское на протяжении года. За это время она успела отлично организовать работу, добавили в администрации. Например, селяне вместе отмечают праздники, оперативно узнают новую информацию, могут посещать докторов в передвижном медкабинете.

Фото: администрация Нижнего Тагила

Также стали победителями старосты поселка Антоновский и деревни Захаровка Тамара Захарова и Юрий Медведев. Они много лет помогают жителям села решать ряд их вопросов, которые касаются вывоза мусора, соблюдением техники безопасности и многого другого.

Более того, Юрий Медведев сейчас занимается прокладкой лыжной трассы для всех жителей деревни Захаровка.

Награды получили и хозяева лучших сельских подворий. Первого места удостоился житель поселка Волчевка Павел Кухтин, второго и третьего - Ирина Кунгурцева из села Серебрянка и Александр Ялунин из Верхней Ослянки.

Наши старосты работают по зову сердца и от всей души. Этот труд очень важен. Сегодня мы наметили план работы на следующий год, - заключил Владислав Пинаев.
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