Названо имя лучшей старосты в Нижнем Тагиле

Награждение состоялось 26 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.
Памятный знак «Староста года» достался Вере Шабуниной. Она является старостой в селе Елизаветинское на протяжении года. За это время она успела отлично организовать работу, добавили в администрации. Например, селяне вместе отмечают праздники, оперативно узнают новую информацию, могут посещать докторов в передвижном медкабинете.
Также стали победителями старосты поселка Антоновский и деревни Захаровка Тамара Захарова и Юрий Медведев. Они много лет помогают жителям села решать ряд их вопросов, которые касаются вывоза мусора, соблюдением техники безопасности и многого другого.
Более того, Юрий Медведев сейчас занимается прокладкой лыжной трассы для всех жителей деревни Захаровка.
Награды получили и хозяева лучших сельских подворий. Первого места удостоился житель поселка Волчевка Павел Кухтин, второго и третьего - Ирина Кунгурцева из села Серебрянка и Александр Ялунин из Верхней Ослянки.
Наши старосты работают по зову сердца и от всей души. Этот труд очень важен. Сегодня мы наметили план работы на следующий год, - заключил Владислав Пинаев.