Названо имя лучшей старосты в Нижнем Тагиле

Памятный знак «Староста года» достался Вере Шабуниной. Она является старостой в селе Елизаветинское на протяжении года. За это время она успела отлично организовать работу, добавили в администрации. Например, селяне вместе отмечают праздники, оперативно узнают новую информацию, могут посещать докторов в передвижном медкабинете.