TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Новый скалодром в ГДДЮТ Нижнего Тагила проверили профессионалы

Сегодня, 07:28
Фото: Сергей Казанцев, пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Эксперты провели приемку нового скалодрома, спроектированного в ГДДЮТ Нижнего Тагила. Профессионалы сделали тест-драйв конструкции и установили, что спортивный снаряд безопасен для использования детьми и соответствует эталонным стандартам современности.

В деле проект опробовали спасатели и тренеры спортшколы «Старт». Профессионалы использовали сразу 8 дорожек и постановили, что в одно время на трассах могут проходить тренировки до 15 человек.

Фото: Сергей Казанцев, пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Специалисты изучили материалы, из которых сделан спортивный снаряд. Они отметили, что покрытию почти не угрожает огонь, а поскользнуться на нем практически невозможно. На скалодроме имеется 6 систем самостраховок, которые используются на профильных чемпионатах.

Новый скалодром в Нижнем Тагиле протестируют до Нового года
Узнать подробнее

Над проектировкой спортобъекта трудилась компания «Sorel», специализирующаяся на снарядах подобного типа. Высота скалодрома составила 9,4 метра, а ширина — 14 метров. Деньги на обустройство выделили по решению главы города Владислава Пинаева, сообщает администрация Нижнего Тагила.

Детей научат скалолазанию в ГДДЮТ Нижнего Тагила. Монтаж скалодрома завершен
Узнать подробнее
Читайте также:
Холлы и залы будут отремонтированы к новому году в ГДДЮТ в Нижнем ТагилеНа фасаде ГДДЮТ в Нижнем Тагиле появилась новая вывескаВладислав Пинаев: «Главная ёлка должна быть проведена в ГДДЮТ Нижнего Тагила»
#Анна Варнакина#Владислав Пинаев#Город#Нижний Тагил#ГДДЮТ#Скалодром#Спортивный объект#Скалолазание#Спасатели#Спортсмены#Дети#Касается каждого
Подпишитесь
Стыдно и смешно: реальные истории с новогодних корпоративов от ведущих Нижнего Тагила
Сегодня, 09:19
Дзержинский район Нижнего Тагила болеет в 10 раз больше Ленинского и Тагилстроевского
23 декабря 10:30
Что не стоит готовить, дарить и надевать тагильчанам на новый 2023 год
24 декабря 07:27
Средняя зарплата жителей Свердловской области превысила 55 тысяч рублей
Сегодня, 03:46
Муж сгоревших мамы с ребенком под Нижним Тагилом рассказал свою версию случившегося
Сегодня, 04:08