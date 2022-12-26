Новый скалодром в ГДДЮТ Нижнего Тагила проверили профессионалы

Специалисты изучили материалы, из которых сделан спортивный снаряд. Они отметили, что покрытию почти не угрожает огонь, а поскользнуться на нем практически невозможно. На скалодроме имеется 6 систем самостраховок, которые используются на профильных чемпионатах.