Новый скалодром в ГДДЮТ Нижнего Тагила проверили профессионалы

В деле проект опробовали спасатели и тренеры спортшколы «Старт». Профессионалы использовали сразу 8 дорожек и постановили, что в одно время на трассах могут проходить тренировки до 15 человек.
Специалисты изучили материалы, из которых сделан спортивный снаряд. Они отметили, что покрытию почти не угрожает огонь, а поскользнуться на нем практически невозможно. На скалодроме имеется 6 систем самостраховок, которые используются на профильных чемпионатах.
Над проектировкой спортобъекта трудилась компания «Sorel», специализирующаяся на снарядах подобного типа. Высота скалодрома составила 9,4 метра, а ширина — 14 метров. Деньги на обустройство выделили по решению главы города Владислава Пинаева, сообщает администрация Нижнего Тагила.