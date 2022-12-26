Обвиняемому в гибели двух актрис в ДТП жителю Кушвы грозит 7 лет тюрьмы

Трагедия случилась 1 октября 2022 года примерно в 22.40. Артисты возвращались с гастролей из Первоуральска по автодороге Серов – Екатеринбург на автобусе «ПАЗ». В транспортном средстве находилось 16 сотрудников театра. Установлено, что водитель грузовика MAN отвлекся от вождения и выехал на встречку.