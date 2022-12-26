Обвиняемому в гибели двух актрис в ДТП жителю Кушвы грозит 7 лет тюрьмы

Речь о ДТП, в котором погибло две артистки и сотрудник Краснотурьинского театра кукол получил травмы. В произошедшем обвиняется 51-летний водитель автомобиля MAN, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Трагедия случилась 1 октября 2022 года примерно в 22.40. Артисты возвращались с гастролей из Первоуральска по автодороге Серов – Екатеринбург на автобусе «ПАЗ». В транспортном средстве находилось 16 сотрудников театра. Установлено, что водитель грузовика MAN отвлекся от вождения и выехал на встречку.
В злополучный день две актрисы погибли на месте ДТП, а травмированного сотрудника госпитализировали.
Напомним, что погибшими оказались 26-летняя актриса Юлия Арабей и 37-летняя артистка Кристина Шварц. Выжившего артиста зовут Антон Старцев. После аварии у него диагностировали сотрясение мозга, две трещины в позвонках грудной области. Позднее ему сделали операцию в Екатеринбурге.