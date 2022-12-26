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Одним из лучших воспитателей России стала заведующая детсадом из Нижнего Тагила

Сегодня, 14:26
Фото: администрация Нижнего Тагила
Заведующая детскими садами №211 и №209 Оксана Рагозина оказалась в числе победителей Х Всероссийского конкурса «Воспитатели России», сообщает городская администрация.

Церемония награждения транслировалась в прямом эфире Национального исследовательского института дошкольного образования «Воспитатели России». Оксана Рагозина удостоилась получения диплома 3 степени в номинации «Успешный руководитель».

А в конце осени заведующая уже становилась победительницей регионального этапа, благодаря чему она оказалась в финале состязания.

Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле стали известны имена лучших молодых учителей. К этой категории относятся те педагоги, которые проработали по специальности от года до трех лет.

В Нижнем Тагиле назвали лучших молодых учителей
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#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Конкурс#Воспитетель#Победа#Финал#Касается каждого
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