Одним из лучших воспитателей России стала заведующая детсадом из Нижнего Тагила

Церемония награждения транслировалась в прямом эфире Национального исследовательского института дошкольного образования «Воспитатели России». Оксана Рагозина удостоилась получения диплома 3 степени в номинации «Успешный руководитель».
А в конце осени заведующая уже становилась победительницей регионального этапа, благодаря чему она оказалась в финале состязания.
Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле стали известны имена лучших молодых учителей. К этой категории относятся те педагоги, которые проработали по специальности от года до трех лет.