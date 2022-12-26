Похолодание и снегопады ожидаются в Нижнем Тагиле

В понедельник, 26 декабря, в городе наблюдается температура -6 градусов. Во вторник похолодает до -11. В среду будет наблюдаться аналогичная погода. Такие данные приводит сервис Гисметео.
Уже в четверг в городе ожидается снегопад и -10 градусов. В пятницу снегопад усилится, при этом станет теплее – до -7 градусов.
31 декабря ожидается – 14 градусов, а в новогоднюю ночь будет снежно и до -22 градусов. Днем 1 января потеплеет до -5 градусов, прогнозируется снег.
Ветер на протяжении всей предновогодней недели ожидается умеренный. Его порывы максимально достигнут 8 метров в секунду. Метеозависимые люди могут почувствовать слабую бурю во вторник, 27 декабря. В целом же неделя ожидается без магнитных бурь.