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Похолодание и снегопады ожидаются в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
На этой неделе в Нижнем Тагиле в первые дни будет ясно, а к концу недели ожидаются снегопады.

В понедельник, 26 декабря, в городе наблюдается температура -6 градусов. Во вторник похолодает до -11. В среду будет наблюдаться аналогичная погода. Такие данные приводит сервис Гисметео.

Уже в четверг в городе ожидается снегопад и -10 градусов. В пятницу снегопад усилится, при этом станет теплее – до -7 градусов.

31 декабря ожидается – 14 градусов, а в новогоднюю ночь будет снежно и до -22 градусов. Днем 1 января потеплеет до -5 градусов, прогнозируется снег.

Ветер на протяжении всей предновогодней недели ожидается умеренный. Его порывы максимально достигнут 8 метров в секунду. Метеозависимые люди могут почувствовать слабую бурю во вторник, 27 декабря. В целом же неделя ожидается без магнитных бурь.

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#Елена Озерова#Природа#Нижний Тагил#Эксклюзив#Погода#Прогноз#Снегопад#Новый год#Новогодняя ночь
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