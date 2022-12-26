Похолодание и снегопады ожидаются в Нижнем Тагиле

Ветер на протяжении всей предновогодней недели ожидается умеренный. Его порывы максимально достигнут 8 метров в секунду. Метеозависимые люди могут почувствовать слабую бурю во вторник, 27 декабря. В целом же неделя ожидается без магнитных бурь.