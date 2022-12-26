Повестку за умершего в 2 года сына получила жительница Екатеринбурга

По словам матери, мальчик Сережа скончался в 2009 году, когда ему было 2,5 года. У него стоял диагноз - водянка головного мозга, пишет Е1.
В повестке указано, что Сергея просят прийти в призывной пункт 26 января к 8.00. Также в документе указывают, что его предупреждают об ответственности за нарушение правил воинского учета. Повестку мать нашла в почтовом ящике.
По словам родственницы семьи, мальчик родился недоношенным и боролся с рядом недугов. В результате он умер прямо у матери на руках. При этом женщина была беременна другим ребенком.
В военкомате пояснили, что сведения им выдает паспортный стол. Однако семья утверждает, что передавала туда данные о гибели мальчика.
Я хочу предать этот момент огласке, чтобы другие женщины, матери не испытали того же, что испытала снова я — и слезы, и обиду, и ненависть к тем людям, которые относятся так халатно к своей работе, — поделилась женщина.