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Средняя зарплата жителей Свердловской области превысила 55 тысяч рублей

Сегодня, 03:46
Фото: 1MI
В октябре 2022 года жители Свердловской области в среднем получали 55,6 тысячи рублей. Этот показатель на 16% больше, чем прошлогодний, сообщает Свердловскстат.

По данным ведомства, наибольшую зарплату получали сотрудники научной сферы. В этой отрасли заработная плата за год возросла на 22,5% и составила 91,6 тысячи рублей.

Вторую строчку рейтинга наиболее доходных профессий в Екатеринбурге и других городах региона заняли работники области финансов и страхования. Здесь стали зарабатывать на 20% больше, дойдя до усредненной отметки в 90,9 тысячи рублей. В свою очередь IT-специалисты начали получать на 17,6% больше (зарплата выросла до 86,9 тысячи рублей).

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Меньше всего в Свердловской области получают сотрудники сферы гостеприимства.

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#Экономика#Свердловская область#Деньги#Зарплата#Свердловскстат#Работники#Анна Варнакина
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