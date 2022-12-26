Средняя зарплата жителей Свердловской области превысила 55 тысяч рублей

Вторую строчку рейтинга наиболее доходных профессий в Екатеринбурге и других городах региона заняли работники области финансов и страхования. Здесь стали зарабатывать на 20% больше, дойдя до усредненной отметки в 90,9 тысячи рублей. В свою очередь IT-специалисты начали получать на 17,6% больше (зарплата выросла до 86,9 тысячи рублей).