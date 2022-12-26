TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Строительство досугового центра на ГГМ в Нижнем Тагиле стартует в 2023 году

Сегодня, 15:29
Фото: 1MI
Начать строительство нового культурно-образовательного центра на Гальянке в Нижнем Тагиле планируется в 2023 году. Проект учреждения летом 2022 года прошел госэкспертизу.

Сегодня, 26 декабря, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел совещание с руководителями профильных управлений и МУПов по вопросам строительства, сообщили в пресс-службе администрации.

До конца 2024 года новый центр планируется ввести в эксплуатацию. Образовательное пространство займет площадь около 4,5 тысячи квадратных метров. В двух зданиях будут размещены актерские студии, музыкальные кружки и творческие мастерские. Кроме того, там появятся лаборатории для исследований и научные пространства. Прилегающую территорию планируется благоустроить и оснастить детскими и спортивными площадками.

По словам Владислава Пинаева, объект является важным и долгожданным. Сегодня все лимиты по финансированию уже доведены до города, а потому уже подготавливается техзадание для поиска подрядчика. Примерное время объявления конкурса — февраль 2023 года.

Четыре парка будут благоустроены в 2024 году в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Город#Ирина Кирилова#Касается каждого#Владислав Пинаев#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Благоустройство#Строительство#Гальянка#Культурный центр
Подпишитесь
Стыдно и смешно: реальные истории с новогодних корпоративов от ведущих Нижнего Тагила
Сегодня, 09:19
Из-за ОРВИ и гриппа в Нижнем Тагиле частично перепрофилирован стационар ГБ № 1
Сегодня, 10:19
В Нижнем Тагиле среднедушевой доход достигнет 38 тысяч к 2025 году
Сегодня, 10:49
В Нижнем Тагиле среднедушевой доход достигнет 38 тысяч к 2025 году
Сегодня, 10:49
Средняя зарплата жителей Свердловской области превысила 55 тысяч рублей
Сегодня, 03:46
Экс-полицейскую из Нижнего Тагила оштрафовали на 60 тысяч за дискредитацию ВС РФ
Сегодня, 10:33