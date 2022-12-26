Строительство досугового центра на ГГМ в Нижнем Тагиле стартует в 2023 году

До конца 2024 года новый центр планируется ввести в эксплуатацию. Образовательное пространство займет площадь около 4,5 тысячи квадратных метров. В двух зданиях будут размещены актерские студии, музыкальные кружки и творческие мастерские. Кроме того, там появятся лаборатории для исследований и научные пространства. Прилегающую территорию планируется благоустроить и оснастить детскими и спортивными площадками.