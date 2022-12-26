Одними из самых забавных кажутся истории, в которых строгий руководитель компании предстает в новом для коллег свете.
Федор Пиковой, ведущий на новогодний корпоратив, рассказал TagilCity.ru историю про загадочного гостя, имя которого он изменил:
На одном из корпоративов было пожелание — предоставить слово генеральному директору ближе к середине или финалу вечера. Предупредили, что руководитель строгий, и все его боятся. Как он выглядит, я не знал, было только прописано, как его представить. И вот мы с диджеем готовы всех встречать, самые первые гости - это пара — мужчина и женщина. В зоне вэлком был мини-фуршет, я вышел, поприветствовал, спросил, как зовут, и мужчина мне так просто: «Толя». Я ему: «Толя, не теряйте времени даром, бокальчик шампанского…» Позднее, в течении вечера также несколько шуток полетело в адрес «Толи». Когда на банкет пришёл Дед Мороз, я усадил «Толю» к нему на колени. А когда настало время дать слово тому самому начальнику, которого все боятся, открываю текст, а там: Генеральный директор ... Анатолий ... Выходит я прилично так «потроллил», самого главного в компании. Но все отнеслись с юмором, а генеральному это даже понравилось.
На другом корпоративе директор показал свои творческие способности на рэп-баттле.
Самые лютые корпоративы всегда у айтишников, видимо, это связано непосредственно с их сидячей работой. И на корпоративах из них выходят все демоны. В одной из таких компаний был очень активный директор. Ну и он сильно выпил, а я для отделов замутил рэп-баттл — это был 2017 год тогда был в тренде версус-баттл. Всем раздал темы для батла, было мощно весело. Потом вышел директор и говорит — а сейчас я зачитаю. Включили бит. Он реально зачитал и как-то подвел к тому, что их компания круче всех, а конкуренты отстой. И выдает строчку что-то типа «Конкуренты — (*нехорошие люди*)!». Сначала тишина секунд 10, потом все сотрудники подключаются и уже все вместе с директором орут «Конкуренты — (*нехорошие люди*)!», после чего директор разбивает микрофон и уезжает домой, — вспомнил историю ведущий праздников Илья Бундуки.
Среди Дедов Морозов и Снегурочек на праздник — большая конкуренция, каждый стремится сделать классные авторские номера, конкурсы и поздравления. Иногда это даже пугает окружающих.
Работая в заведении, в финальном блоке я сам выходил в костюме Деда Мороза. Так было несколько вечеров подряд. В последний вечер, руководитель заведения мне говорит: «Мы нашли тебе Снегурочку. Придёт артистка со своим полноценным номером. Можешь выйти вместе с ней, будет круто». Обычно, когда артисту на мероприятии необходимо какое-то специальное музыкальное сопровождение, то его приносят на флешке или заранее скидывают диджею\ведущему. Здесь у «Снегурочки» был рукописный список песен, которые ей могут понадобиться. Диджей, когда это увидел, говорил много слов, новогодних среди них не было. Наступил момент, я объявил Снегурочку, а сам ушёл переодеваться в Дедушку. Слышу, что номер Снегурочки, мягко говоря, отличается, от всего, что я делал на празднике до неё. Она там творит с народом просто какую-то жесть. Прыгают в мешках, чего-то перетягивают и т. п. В итоге я не пошел к ней. Вышло максимально глупо: уходит Снегурочка и выходит Дед Мороз. Выйдя на сцену, я сказал гостям: «Не обращайте внимания, это у меня внучка такая после вакцинации стала», — вспомнил Федор Пиковой.
Ну и, конечно, как без пьяного Деда Мороза на вечеринке? Александр Дементьев вспомнил такой случай на одном из своих новогодних корпоративов в Нижнем Тагиле.
В прошлую новогоднюю ночь у нас плохо стало дедушке, от слова совсем. Он потерял сознание, и это было примерно минут за пятнадцать до Нового года. Все сто пятьдесят человек, которые отмечали Новый год, немножечко подсели на панику. Но потом все разрулили, Деда унесли в номер. Через два часа он пришел, все встречали его под овации, и он давай отплясывать.
Говорят, хорошая свадьба не обходится без драки. У ведущего Александр Дементьева постоянным клиентом является компания, в которой, по всей видимости, трудятся бойцы смешанных единоборств.
Есть компания, который мы работаем очень, очень много лет подряд и не было ни одного корпоратива в этой компании, чтобы именно на самом корпоративе не было драки. Каждый раз каком-то кульминационном менте случается такая жесткая суровая мужская драка.
Как выпившие гости пытаются заказать песню у диджея — это отдельная тема и она достойна диссертации, уверен ведущий Федор Пиковой.
Шёл новогодний корпоратив. Перед Новым годом у певицы Глюк'oZa вышел трэк «Пина Коллада». Под песню был запущен тренд в ТикТок, с пошлым движением (обеими руками вперед и назад, немного напоминает движения лыжников с палками в руках). И вот выпивший мужчина объясняет диджею, что ему нужна песня: «Этой… ну как её… ла-ла-ла… ну вот в Тик-токе под неё еще вот так делают», и танцует с этим движением перед диджеем. А на основной сцене в этот момент кто-то из сотрудников, говорит трогательную, лиричную речь, и это снимает видеограф. На видео вышло, следующее: речь сотрудника и звук с микрофона, а на заднем плане перед диджеем стоит мужик и как будто «чего-то от него требует», размахивая руками.
Бывали у наших собеседников на мероприятиях ситуации весьма интимного характера.
На одном корпоративном мероприятии в банкетом зале стояла фотозона, где собираются гости. В момент кульминации банкета, мы ушли на музыкальную паузу, гости выходят, случайно падает фотозона, а за фотозоной мужчина и женщина кое-чем занимаются прямо на празднике, — вспомнил Александр Дементьев.
Ведущий корпоративов из Нижнего Тагила Илья Саков вспомнил историю про своих клиентов. Его позабавило то, каким образом люди рассчитались с артистами.
Был забавный случай, это было много лет назад. Фирмы по-моему уже нет, ребята занимались маршрутками. Дак вот, они принесли гонорар для всех артистов, кто выступал (а общая сумма была примерно 150 тысяч рублей) в черном полиэтиленовом пакете, намотанном на руку. И самое страшное, что вся сумма была собрана (судя по всему) с маршруток, номиналом 50, 100, 500 рублей. Это была жесть, когда артистам приходилось выдавать 5-30 тысяч рублей купюрами по 50 и 100 рублей. Я очень надеюсь, что компания закрылась, ибо, что происходит на корпоративе, остаётся на корпоративе, — уверен ведущий праздников.
Городской портал TagilCity.ru желает вам отличных, по-доброму запоминающихся и веселых корпоративов!