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Трамваи в новогоднюю ночь станут бесплатными в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:07
Фото: 1MI
В новогоднюю ночь для поездок на трамвае не придется оплачивать проезд. Правило будет действовать с 00.00 и до утра 1 января.

Меру анонсировал мэр города Владислав Пинаев. Отмечается, что с расписанием движения в новогоднюю ночь можно ознакомиться на сайте МУП «Тагильский трамвай».

Ранее сообщалось, что в администрации Нижнего Тагила обсуждались вопросы безопасности людей на период новогодних праздников. Была объявлена необходимость привести все службы жизнеобеспечения города в повышенную готовность с 30 декабря по 9 января.

Также ранее сообщалось, что водители тагильских трамваев начали оформлять больничные листы в связи с болезнью. Поэтому трамваи некоторых рейсов перестали выходить на линии.

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#Елена Озерова#Транспорт#Нижний Тагил#Трамвай#Проезд#Новый год
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