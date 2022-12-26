Трамваи в новогоднюю ночь станут бесплатными в Нижнем Тагиле

Меру анонсировал мэр города Владислав Пинаев. Отмечается, что с расписанием движения в новогоднюю ночь можно ознакомиться на сайте МУП «Тагильский трамвай».
Ранее сообщалось, что в администрации Нижнего Тагила обсуждались вопросы безопасности людей на период новогодних праздников. Была объявлена необходимость привести все службы жизнеобеспечения города в повышенную готовность с 30 декабря по 9 января.
Также ранее сообщалось, что водители тагильских трамваев начали оформлять больничные листы в связи с болезнью. Поэтому трамваи некоторых рейсов перестали выходить на линии.