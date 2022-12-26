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Целевое обучение в медвузах обсудили в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:51
Фото: пресс-служба ГБ №1
В Нижнем Тагиле прошла конференция, посвященная целевому обучению горожан в медицинских вузах и колледжах региона. На встрече присутствовали заместитель министра здравоохранения Свердловской области, главврачи горбольниц, а также представители областного медуниверситета.

В Нижнем Тагиле продолжают решать проблему дефицита медицинских кадров в больницах города. 23 декабря в школе № 100 состоялась областная конференция, посвященная реализации программы целевого обучения в медвузах и сузах. На встрече присутствовали заместитель министра здравоохранения Денис Демидов, главные врачи больниц города и представители Уральского государственного медицинского университета.

Фото: пресс-служба ГБ №1

Работа над восполнением дефицита кадров в больницах города ведется сразу в нескольких направлениях. В городских школах открыты медицинские классы, ученики которых проходят углубленную подготовку для поступления в профильные вузы. Кроме того, больницы привлекают для работы беженцев с медобразованием, а также выдают направления для целевиков. Так, в этом году Горбольница № 1 заключила 30 подобных договоров.

Формирование кадрового резерва уже со школьной скамьи — это важное и приоритетное направление. Ведь медицина требует максимальной отдачи и уверенности в выборе данной профессии, поэтому чем раньше состоится знакомство со всеми особенностями работы медиков, тем больше вероятность увидеть профессионалов своего дела в будущем, — отметил главный врач ГБ №1 Александр Павловских. 

 

Выплаты, жилье и обучение: как в Нижнем Тагиле решают проблему дефицита медиков
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#Здоровье#Нижний Тагил#ГБ №1#Александр Павловских#Денис Демидов#Больница#Врачи#Медики#Обучение
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