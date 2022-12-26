Целевое обучение в медвузах обсудили в Нижнем Тагиле

Работа над восполнением дефицита кадров в больницах города ведется сразу в нескольких направлениях. В городских школах открыты медицинские классы, ученики которых проходят углубленную подготовку для поступления в профильные вузы. Кроме того, больницы привлекают для работы беженцев с медобразованием, а также выдают направления для целевиков. Так, в этом году Горбольница № 1 заключила 30 подобных договоров.