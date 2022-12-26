Целевое обучение в медвузах обсудили в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле продолжают решать проблему дефицита медицинских кадров в больницах города. 23 декабря в школе № 100 состоялась областная конференция, посвященная реализации программы целевого обучения в медвузах и сузах. На встрече присутствовали заместитель министра здравоохранения Денис Демидов, главные врачи больниц города и представители Уральского государственного медицинского университета.
Работа над восполнением дефицита кадров в больницах города ведется сразу в нескольких направлениях. В городских школах открыты медицинские классы, ученики которых проходят углубленную подготовку для поступления в профильные вузы. Кроме того, больницы привлекают для работы беженцев с медобразованием, а также выдают направления для целевиков. Так, в этом году Горбольница № 1 заключила 30 подобных договоров.
Формирование кадрового резерва уже со школьной скамьи — это важное и приоритетное направление. Ведь медицина требует максимальной отдачи и уверенности в выборе данной профессии, поэтому чем раньше состоится знакомство со всеми особенностями работы медиков, тем больше вероятность увидеть профессионалов своего дела в будущем, — отметил главный врач ГБ №1 Александр Павловских.