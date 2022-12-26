Умирающего от остановки дыхания малыша спасли сотрудники ГИБДД в Верхней Пышме

Причиной отказа самостоятельной системы дыхания стал врожденный порок сердца малыша. Родители ребенка позвонили в «скорую». Прибывшая на место случившегося карета медиков забрала юного свердловчанина для дальнейшего наблюдения и оказания помощи.
Однако в больнице несовершеннолетнему поставили диагноз острая респираторная вирусная инфекция. Со слов представителей пострадавшего, лицо ребенка стало приобретать синий цвет. Семья приняла решение срочно добираться из Верхней Пышмы в больницу Екатеринбурга на личном автомобиле.
Выехав на Серовский тракт, отец задыхавшегося ребенка увидел экипаж ДПС. Семейный автомобиль остановился неподалеку и запросил у сотрудников Госавтоинспекции помощь. Правоохранители забрали взрослых и больного малыша в собственную машину, включили мигалки и отвезли в ОДКБ. В медучреждении грудничка сразу же положили в реанимацию.
Отец мальчика выражает благодарность госавтоинспекторам за своевременную помощь, сообщает Е1.