Умирающего от остановки дыхания малыша спасли сотрудники ГИБДД в Верхней Пышме

Выехав на Серовский тракт, отец задыхавшегося ребенка увидел экипаж ДПС. Семейный автомобиль остановился неподалеку и запросил у сотрудников Госавтоинспекции помощь. Правоохранители забрали взрослых и больного малыша в собственную машину, включили мигалки и отвезли в ОДКБ. В медучреждении грудничка сразу же положили в реанимацию.