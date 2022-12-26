В Нижнем Тагиле среднедушевой доход достигнет 38 тысяч к 2025 году

В 2021 году тагильчане в среднем получали 27,1 тысячи рублей, а в 2022 — уже 29,7 тысячи. По прогнозу специалистов, ежемесячный среднедушевой доход продолжит расти в ближайшие три года. К 2025 году он увеличится на 28% и достигнет уровня 38 тысяч рублей.
При этом прогнозируется, что среднемесячная зарплата работников на крупных и средних предприятиях Нижнего Тагила к 2025 году составит 57,9 тысячи рублей. В 2021 году сотрудники таких организаций в среднем получали 42,2 тысячи рублей, а в 2022 — 49,9 тысячи. Соответственно, по сравнению с нынешним годом заработная плата увеличится на 16%.
Социально-экономический прогноз развития Нижнего Тагила одобрен главой города Владиславом Пинаевым. Он разработан на основе статистических данных за предыдущие годы, показателей доходов к концу 2022 года, а также тенденцией развития Нижнего Тагила на три года.
Напомним, с 2017 по 2021 годы среднедушевой доход тагильчан увеличился на 26%, с 21,6 до 27,2 тысячи рублей в месяц.