В Нижнем Тагиле среднедушевой доход достигнет 38 тысяч к 2025 году

В 2021 году тагильчане в среднем получали 27,1 тысячи рублей, а в 2022 — уже 29,7 тысячи. По прогнозу специалистов, ежемесячный среднедушевой доход продолжит расти в ближайшие три года. К 2025 году он увеличится на 28% и достигнет уровня 38 тысяч рублей.