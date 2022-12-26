В ОКР состоялась церемония награждения победителей премии «Голос спорта»

Александру Легкову и Дмитрию Губерниеву была вручена премия Алексея Буркова. У них получилось лучше всех комментировать проходившие в Пекине Олимпийские зимние игры. Статуэтку в форме наушников с микрофоном получила супруга олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Татьяна. А приветствие Губерниева, записанное на видео, было отправлено им из Рязани. Сам он приехать в Москву не мог, так как в это время освещал соревнования по биатлону.