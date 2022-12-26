В ОКР состоялась церемония награждения победителей премии «Голос спорта»

Как сообщает sovsport.ru, кроме того, компания «СИБУР», занимая лидирующие позиции в отрасли нефтегазохимии, взяла на себя проведение мастер-классов в городах РФ. На них именитые комментаторы, которые освещали множество соревнований высшего уровня, давали уроки людям, которые еще только осваивают азы этой профессии.
Для церемонии награждения была выбрана Лужнецкая набережная. Лауреаты были представлены лучшими российскими спортивными комментаторами, сопровождавшими самые известные соревнования нынешнего года. Включая те, что были в программе зимних Олимпийских игр в столице Китая, и матчи чемпионата мира по футболу, который только что завершился в Катаре.
Открывший церемонию президент РАСК Геннадий Орлов выразил благодарность ОКР и лично его президенту Станиславу Позднякову, поддержавших инициативу, которая была связана с созданием ассоциации. Это было пять лет назад, а сегодня разговор уже идет о том, что скоро должна появиться академия, в которой станут учить комментаторскому мастерству.
Александру Легкову и Дмитрию Губерниеву была вручена премия Алексея Буркова. У них получилось лучше всех комментировать проходившие в Пекине Олимпийские зимние игры. Статуэтку в форме наушников с микрофоном получила супруга олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Татьяна. А приветствие Губерниева, записанное на видео, было отправлено им из Рязани. Сам он приехать в Москву не мог, так как в это время освещал соревнования по биатлону.
Комментатору «Матч ТВ» Кириллу Земскову была вручена премия «Новый голос спорта» имени Юрия Розанова.
Николай Николаевич Озеров стал первым тогда еще в СССР телевизионным спортивным комментатором. В декабре отмечали его 100-летний юбилей. Эту дату РАСК решила отметить, учредив специальный приз имени спортивной легенды. Он был вручен Геннадию Орлову и бронзовому призеру Олимпийских игр по футболу Евгению Ловчеву.
Специальный приз «На все 100!», учрежденный столичным футбольным клубом «Динамо» в честь его 100-летнего юбилея, который он будет праздновать в апреле будущего года, решено вручить комментаторам Дмитрию Дерунцу и Илье Шелогурову.
Премия имени Евгения Майорова досталась Сергею Шипову. Он оказался лучшим спортивным репортером года.
Специальными адресными премиями партнеры РАСК наградили Александра Ткачева и Григория Твалтвадзе.
Премию Наума Дымарского «Чемпион» получили авторы интернет-порталов «Чемпионат.com» и онлайна-проекта «Сильные фигуры». Они лучше всех способствовали развитию российского спорта.
Лучше всего удавалось комментировать матчи чемпионата мира по футболу, проходившего в Катаре, Дмитрию Шнякину. Ему вручили премию имени Владимира Перетурина.
Дебютом конкурса стала специальная премия «Голос спорта — СИБУР» от компании «СИБУР». Она была учреждена с целью стимулировать начинающих спортивных комментаторов.
Владимир Стогниенко оказался обладателем лучшего «Народного голоса спорта». А премию Александра Иваницкого «Голос спорта — страна» решено было вручить комментатору из Екатеринбурга Борису Аболину.