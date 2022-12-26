Женщина пишет, что в младшего сына вселился бес. Она также обвинила старшего в одержимости блудом и гордыней. А дочь, по словам женщины, «укусил змей искуситель». Также мать посчитала, что с мужем она детей оставить не может, потому что «грядет апокалипсис».