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В смерти своих детей обвинила «полуденного беса» жительница Екатеринбурга

Сегодня, 14:52
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга, которая задушила троих своих детей в ЖК «Бажовский», заявила, что в них вселился «полуденный бес». Об этом стало известно из письма, которое женщина якобы написала мужу перед совершением убийства.

По словам женщины, ей пришлось совершить такой поступок, так как она сама умирает от «беса полуденного». Она также заявила, что с детьми «что-то не так», пишет telegram-канал SHOT.

Мать убила троих детей в квартире в центре Екатеринбурга
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Женщина пишет, что в младшего сына вселился бес. Она также обвинила старшего в одержимости блудом и гордыней. А дочь, по словам женщины, «укусил змей искуситель». Также мать посчитала, что с мужем она детей оставить не может, потому что «грядет апокалипсис».

Дело об убийстве троих детей в Екатеринбурге взял на контроль свердловский омбудсмен
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Напомним, убийство троих детей произошло на улице Бажова, 68 в Екатеринбурге днем 26 декабря. Мать задушила всех троих. Младшей дочери было шесть месяцев, а сыновьям — 10 и 15 лет. Перед убийством соседи слышали крики в квартире, но не придали им значения.

На место убийства троих детей в Екатеринбурге выехал свердловский прокурор
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Следователи возбудили по данному факту уголовное дело. На место уже отправился прокурор Свердловской области Борис Крылов, а также омбудсмен региона Игорь Мороков взял ситуацию на контроль.

#Ирина Кирилова#Дети#Смерть#Убийство#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Криминал#Убийство троих детей в Екатеринбурге
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