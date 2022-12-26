По словам женщины, ей пришлось совершить такой поступок, так как она сама умирает от «беса полуденного». Она также заявила, что с детьми «что-то не так», пишет telegram-канал SHOT.
Женщина пишет, что в младшего сына вселился бес. Она также обвинила старшего в одержимости блудом и гордыней. А дочь, по словам женщины, «укусил змей искуситель». Также мать посчитала, что с мужем она детей оставить не может, потому что «грядет апокалипсис».
Напомним, убийство троих детей произошло на улице Бажова, 68 в Екатеринбурге днем 26 декабря. Мать задушила всех троих. Младшей дочери было шесть месяцев, а сыновьям — 10 и 15 лет. Перед убийством соседи слышали крики в квартире, но не придали им значения.
Следователи возбудили по данному факту уголовное дело. На место уже отправился прокурор Свердловской области Борис Крылов, а также омбудсмен региона Игорь Мороков взял ситуацию на контроль.