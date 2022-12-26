По решению суда экс-полицейскую признали виновной в дискредитации армии РФ. На женщину было заведено два дела. По каждому из них ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Один штраф ей назначили за выступление в медколледже, другой — в торгово-экономическом техникуме.