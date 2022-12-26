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Ведущие рассказали о казусах на корпоративах в Тагиле, а главная елка зажгла огни

Сегодня, 15:52
Фото: TagilCity.ru
Ведущие Нижнего Тагила рассказали о казусах на корпоративах в честь Нового года, а главная елка города зажгла огни. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 26 декабря.

Главная новогодняя елка на Вагонке в Нижнем Тагиле зажгла огни. Её открытие состоялось 26 декабря у ДК Окунева. Там собрались местные жители, которых встретили ростовые куклы. Развлекали тагильчан коллективы из дворца.

Главная новогодняя елка на Вагонке в Нижнем Тагиле зажгла огни
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Работники многих предприятий и организаций не обходятся без празднования новогоднего корпоратива. Нередко на таких мероприятиях происходит множество забавных или даже стыдных ситуаций. Ведущие корпоративов рассказали о некоторых из них.

Стыдно и смешно: реальные истории с новогодних корпоративов от ведущих Нижнего Тагила
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В наступающем году в Нижнем Тагиле планируется проводить мероприятия, направленные на улучшение качества пассажирских перевозок. Главными приоритетами в этой сфере в настоящий момент является качественное транспортное обслуживание и удовлетворенность пассажиров перевозками.

Качество пассажирских перевозок в Тагиле в 2023 году будет контролировать мэрия
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В Нижнем Тагиле из-за показателя заболеваемости ОРВИ и гриппа горбольницу №1 частично перепрофилировали. Инфекционные койки были размещены в малом семиэтажном корпусе.

Из-за ОРВИ и гриппа в Нижнем Тагиле частично перепрофилирован стационар ГБ № 1
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По решению суда экс-полицейскую признали виновной в дискредитации армии РФ. На женщину было заведено два дела. По каждому из них ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.  Один штраф ей назначили за выступление в медколледже, другой — в торгово-экономическом техникуме. 

Экс-полицейскую из Нижнего Тагила оштрафовали на 60 тысяч за дискредитацию ВС РФ
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Стыдно и смешно: реальные истории с новогодних корпоративов от ведущих Нижнего Тагила
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