Главная новогодняя елка на Вагонке в Нижнем Тагиле зажгла огни. Её открытие состоялось 26 декабря у ДК Окунева. Там собрались местные жители, которых встретили ростовые куклы. Развлекали тагильчан коллективы из дворца.
Работники многих предприятий и организаций не обходятся без празднования новогоднего корпоратива. Нередко на таких мероприятиях происходит множество забавных или даже стыдных ситуаций. Ведущие корпоративов рассказали о некоторых из них.
В наступающем году в Нижнем Тагиле планируется проводить мероприятия, направленные на улучшение качества пассажирских перевозок. Главными приоритетами в этой сфере в настоящий момент является качественное транспортное обслуживание и удовлетворенность пассажиров перевозками.
В Нижнем Тагиле из-за показателя заболеваемости ОРВИ и гриппа горбольницу №1 частично перепрофилировали. Инфекционные койки были размещены в малом семиэтажном корпусе.
По решению суда экс-полицейскую признали виновной в дискредитации армии РФ. На женщину было заведено два дела. По каждому из них ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Один штраф ей назначили за выступление в медколледже, другой — в торгово-экономическом техникуме.