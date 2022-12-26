Видео с места убийства троих детей в Екатеринбурге опубликовал СК

Напомним, мама задушила троих детей в квартире на улице Бажова, 68 в Екатеринбурге. Причиной стало то, что якобы в нее и детей вселились бесы. Перед тем, как случилась трагедия, соседи слышали крики из квартиры, но сочли это обычным скандалом.