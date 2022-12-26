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Видео с места убийства троих детей в Екатеринбурге опубликовал СК

Сегодня, 15:15
Фото: скриншот видео СК
Следственный комитет по Свердловской области опубликовал видео из квартиры, где произошло убийство троих детей в Екатеринбурге.

На кадрах видно, что на месте работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотр места происшествия, делают описи, а также фиксируют доказательства преступления.

Напомним, мама задушила троих детей в квартире на улице Бажова, 68 в Екатеринбурге. Причиной стало то, что якобы в нее и детей вселились бесы. Перед тем, как случилась трагедия, соседи слышали крики из квартиры, но сочли это обычным скандалом.

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Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело. На место уже выехал главный прокурор Свердловской области Борис Крылов. Также на контроль ситуацию взял детский омбудсмен Игорь Мороков.

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