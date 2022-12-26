Видео с места убийства троих детей в Екатеринбурге опубликовал СК

На кадрах видно, что на месте работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотр места происшествия, делают описи, а также фиксируют доказательства преступления.
Напомним, мама задушила троих детей в квартире на улице Бажова, 68 в Екатеринбурге. Причиной стало то, что якобы в нее и детей вселились бесы. Перед тем, как случилась трагедия, соседи слышали крики из квартиры, но сочли это обычным скандалом.
Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело. На место уже выехал главный прокурор Свердловской области Борис Крылов. Также на контроль ситуацию взял детский омбудсмен Игорь Мороков.