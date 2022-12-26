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Водитель превысил скорость и устроил ДТП с четырьмя пострадавшими в Первоуральске

Сегодня, 04:26
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД по Свердловской области
Водитель легкового автомобиля превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате произошедшего пострадали 4 человека. Авария случилась 24 декабря приблизительно в 21 час по уральскому времени на 326 километре трассы Пермь-Екатеринбург в Первоуральске.

Известно, что в ночь случившегося за рулем ВАЗ-2110 находился житель Оренбурга. На момент столкновения водительский стаж оренбуржца составлял 35 лет. В результате наезда на ограждение ему и 3-м другим мужчинам-пассажирам понадобилась госпитализация в медицинское учреждение Первоуральска. От серьезных травм всех людей помогли уберечь ремни безопасности.

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД по Свердловской области
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Сотрудники правоохранительных служб, прибывшие на место аварии, установили отсутствие алкоголя в крови автомобилиста, а также провели иные процессуальные действия. Проверка продолжается, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД по Свердловской области.

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#ДТП#Первоуральск#ГИБДД#Авария#Столкновение#Больница#Анна Варнакина
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