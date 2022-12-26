Водитель превысил скорость и устроил ДТП с четырьмя пострадавшими в Первоуральске

Известно, что в ночь случившегося за рулем ВАЗ-2110 находился житель Оренбурга. На момент столкновения водительский стаж оренбуржца составлял 35 лет. В результате наезда на ограждение ему и 3-м другим мужчинам-пассажирам понадобилась госпитализация в медицинское учреждение Первоуральска. От серьезных травм всех людей помогли уберечь ремни безопасности.