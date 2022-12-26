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За попытку продажи ребенка в Екатеринбурге матери грозит до 10 лет тюрьмы

Сегодня, 12:23
Фото: 1MI
Мать пыталась продать своего ребенка в Екатеринбурге. Теперь ей грозит до 10 лет тюремного заключения.

Обвиняемой 36 лет. Уголовное дело на нее возбудили по пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа несовершеннолетнего), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие полагает, что с 4 по 9 августа 2022 года женщина из-за финансовых трудностей договорилась через мессенджер с другой горожанкой о том, что продаст ей своего 7-летнего ребенка за 300 тысяч рублей.

Они договорились о встрече. Предварительно продавщица потребовала аванс - 10 тысяч рублей. Они поступили ей на карту. Далее женщины встретились в одном из торговых центров. Там мать передала своего ребенка со всеми документами на него и забрала оставшиеся 290 тысяч рублей.

Однако на месте ее задержали полицейские. Дело отправлено в суд. По вышеуказанной статье екатеринбурженку могут лишить свободы на срок до 10 лет.

Напомним, ранее женщину оставляли под арестом. Поймать злоумышленницу удалось благодаря объявлению в соцсетях. Волонтеры увидели, что женщина пытается продать своего ребенка и вовремя сообщили об этом полиции. Стражи порядка поймали ее с поличным прямо во время совершения сделки. Ребенка забрали органы опеки.

Пытавшуюся продать сына за 300 тысяч рублей екатеринбурженку отправили в СИЗО
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#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Продажа ребенка#Тюрьма#Мать
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