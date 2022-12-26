За попытку продажи ребенка в Екатеринбурге матери грозит до 10 лет тюрьмы

Они договорились о встрече. Предварительно продавщица потребовала аванс - 10 тысяч рублей. Они поступили ей на карту. Далее женщины встретились в одном из торговых центров. Там мать передала своего ребенка со всеми документами на него и забрала оставшиеся 290 тысяч рублей.