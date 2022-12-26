За попытку продажи ребенка в Екатеринбурге матери грозит до 10 лет тюрьмы

Обвиняемой 36 лет. Уголовное дело на нее возбудили по пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа несовершеннолетнего), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Следствие полагает, что с 4 по 9 августа 2022 года женщина из-за финансовых трудностей договорилась через мессенджер с другой горожанкой о том, что продаст ей своего 7-летнего ребенка за 300 тысяч рублей.
Они договорились о встрече. Предварительно продавщица потребовала аванс - 10 тысяч рублей. Они поступили ей на карту. Далее женщины встретились в одном из торговых центров. Там мать передала своего ребенка со всеми документами на него и забрала оставшиеся 290 тысяч рублей.
Однако на месте ее задержали полицейские. Дело отправлено в суд. По вышеуказанной статье екатеринбурженку могут лишить свободы на срок до 10 лет.
Напомним, ранее женщину оставляли под арестом. Поймать злоумышленницу удалось благодаря объявлению в соцсетях. Волонтеры увидели, что женщина пытается продать своего ребенка и вовремя сообщили об этом полиции. Стражи порядка поймали ее с поличным прямо во время совершения сделки. Ребенка забрали органы опеки.