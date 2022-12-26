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За украденные BMX и «Форвард» уроженке Нижнего Тагила назначили 360 часов работ

Сегодня, 04:46
Фото: 1MI
Уроженка Нижнего Тагила украла 2 велосипеда марок BMX и «Форвард» и пошла под суд. Орган государственной власти присудил 360 часов обязательных работ и выплату материального ущерба.

Следователи выяснили, что женщина 1996 года рождения свой первый велосипед марки BMX украла 4 августа 2022 года. Транспортное средство было припарковано у подъезда по улице Белинского, 161 в Екатеринбурге. Стоимость нанесенного владельцу ущерба оценили в 8 тысяч рублей.

Вторую кражу тагильчанка совершила 5 августа. Тогда двухколесное средство передвижения марки «Форвард» стояло вблизи строительного магазина на переулке Базовом. На этот раз цена транспорта составила 16 тысяч рублей.

Рассмотрение дела проходило в суде Екатеринбурга. Сторона обвинения собрала необходимые улики и доказала кражу велосипедов. За это уроженка Нижнего Тагила была приговорена к 360 часам обязательных работ и выплате материального ущерба, сообщает прокуратура Свердловской области.

Игровые приставки украли из двух кальян-баров в Екатеринбурге
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Ранее разные екатеринбуржцы приходили в кальян-бары, заходили в лаундж-зоны и крали оттуда игровые приставки или сопутствующие им аксессуары. Потери владельца, которые нанес своими действиями некий молодой человек в капюшоне, составили 70 тысяч рублей. Аналогичная ситуация произошла и в другом заведении. Там сумма потерь бизнесмена меньше — 25 тысяч рублей.

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#Нижний Тагил#Велосипед#Кража#Суд#Наказание#Криминал#Анна Варнакина
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