За украденные BMX и «Форвард» уроженке Нижнего Тагила назначили 360 часов работ

Ранее разные екатеринбуржцы приходили в кальян-бары, заходили в лаундж-зоны и крали оттуда игровые приставки или сопутствующие им аксессуары. Потери владельца, которые нанес своими действиями некий молодой человек в капюшоне, составили 70 тысяч рублей. Аналогичная ситуация произошла и в другом заведении. Там сумма потерь бизнесмена меньше — 25 тысяч рублей.