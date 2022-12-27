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Ассоциация “Промышленность за экологию” могут включить в перечень иноагентов

Сегодня, 14:50
Фото: pxhere.com
Вот уже несколько лет в России откладывается изменение системы расширенной ответственности производителей (РОП). Система напрямую связана с утилизацией отходов. Одной из причин отсрочки этого важного решения называют противодействие работающих в РФ иностранных компаний.

По мнению редакции 360tv.ru , Минюсту РФ следует проверить ассоциацию “Промышленность за экологию” (РусПЭК) на предмет соответствия параметрам, по которым включают в перечень иноагентов.

Сообщается, что членами РусПЭК являются компании из Швейцарии, Нидерландов, Германии, то есть стран, явно не симпатизирующих России.

Механизм РОП в нашей стране обсуждали ещё в 2010 году. В ФЗ “Об отходах производства и потребления” прописано, что компании, импортирующие товары в Россию, должны утилизировать от 10 до 45% образующихся отходов. Средний показатель – 22%, то есть примерно ⅕ часть.

В 2019 году правительство начало работать над усовершенствованием системы РОП. В Минприроды предложили поэтапно увеличивать нормы утилизации упаковки до 100%. Это предложение всё ещё находится на рассмотрении.

Летом 2022 года 25 ассоциаций производителей и импортёров обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой в очередной раз отложить принятие реформы РОП. Из этих организаций 19 основаны и финансируются зарубежными компаниями. Из этого можно сделать вывод, что иностранцам невыгодно внедрение РОП в России.

По мнению руководителя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, нашему государству пора серьёзно заняться вопросами природного суверенитета. 

Исмаилов заявил, что решения Правительства РФ регулярно подвергаются критике со стороны зарубежных экодиссидентов, ведущих бизнес в нашей стране. Общественное мнение настраивается на негатив через СМИ и соцсети. В результате полезные инициативы бесконечно движутся по кругу согласований и  исправлений.

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