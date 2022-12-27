Ассоциация “Промышленность за экологию” могут включить в перечень иноагентов

Летом 2022 года 25 ассоциаций производителей и импортёров обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой в очередной раз отложить принятие реформы РОП. Из этих организаций 19 основаны и финансируются зарубежными компаниями. Из этого можно сделать вывод, что иностранцам невыгодно внедрение РОП в России.