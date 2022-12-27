Беременная за рулем Porsche попала в ДТП на Серовском тракте и отсудила 400 тысяч

Как выяснило следствие, дорожно-транспортное происшествие возникло по вине водительницы Toyota, которая перестраивалась в другой ряд и не пропустила премиальный внедорожник. Машины столкнулись, и беременная автомобилистка попала в больницу на 4 недели, закованная в рамочный корсет из-за оскольчатого перелома позвоночника.
Суд Верхней Пышмы признал виновной женщину за рулем Toyota. Ее обвинили в нарушении правил дорожного движения, из-за которых пострадавшая получила вред здоровью средней тяжести. Водительница во всем призналась и множество раз извинилась перед пострадавшей. Обвиненную обязали выплатить 10 тысяч рублей в виде компенсации, сообщает пресс-служба суда Свердловской области. Размер суммы определялся исходя из экспертизы, которую провели автомобильные техники.
Приговор был обжалован в суде Свердловской области, и сумма компенсации выросла до 400 тысяч рублей.