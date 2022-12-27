Беременная за рулем Porsche попала в ДТП на Серовском тракте и отсудила 400 тысяч

ДТП на Серовском тракте случилось в мае 2020 года, однако расследование завершилось лишь в конце 2022-го. В тот день Toyota Corolla инициировала аварию. Беременная женщина за рулем Porsche Cayenne попала в больницу на 4 недели и отсудила 400 тысяч рублей.