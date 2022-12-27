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Беременная за рулем Porsche попала в ДТП на Серовском тракте и отсудила 400 тысяч

Сегодня, 04:44
Фото: 1MI
ДТП на Серовском тракте случилось в мае 2020 года, однако расследование завершилось лишь в конце 2022-го. В тот день Toyota Corolla инициировала аварию. Беременная женщина за рулем Porsche Cayenne попала в больницу на 4 недели и отсудила 400 тысяч рублей.

Как выяснило следствие, дорожно-транспортное происшествие возникло по вине водительницы Toyota, которая перестраивалась в другой ряд и не пропустила премиальный внедорожник. Машины столкнулись, и беременная автомобилистка попала в больницу на 4 недели, закованная в рамочный корсет из-за оскольчатого перелома позвоночника.

Суд Верхней Пышмы признал виновной женщину за рулем Toyota. Ее обвинили в нарушении правил дорожного движения, из-за которых пострадавшая получила вред здоровью средней тяжести. Водительница во всем призналась и множество раз извинилась перед пострадавшей. Обвиненную обязали выплатить 10 тысяч рублей в виде компенсации, сообщает пресс-служба суда Свердловской области. Размер суммы определялся исходя из экспертизы, которую провели автомобильные техники.

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Приговор был обжалован в суде Свердловской области, и сумма компенсации выросла до 400 тысяч рублей.

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#Анна Варнакина#ДТП#Больница#Суд#Компенсация#Серовский тракт
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