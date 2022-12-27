Детская поликлиника на Вагонке открылась после ремонта

Торжественное мероприятие по случаю открытия детской поликлиники на Вагонке состоялось в преддверии Нового года, 27 декабря. Символическую красную ленту перед входом в обновленное пространство перерезали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.
Это не единственный подарок, который к Новому году нам подарило Министерство здравоохранения. За последнее время отремонтированы сразу несколько больниц и поликлиник — появляются современные, комфортные учреждения. Процесс идет, отремонтированных мест становится все больше. Последний подарок в этом году — поликлиника на Вагонке, — произнес глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Подарком для медиков, юных пациентов и их родителей стали просторные холлы и кабинеты с новой мебелью и детским уголком. За полгода на двух этажах медучреждения заменили полы и потолки, обновили отделку стен, смонтировали новые коммуникационные сети: системы вентиляции, водо- и электроснабжения, пожарной и охранной сигнализаций. Кроме того, строители заменили окна, двери и лестничные ограждения. Теперь в здании не только уютно, но и тепло: во время ремонта были выполнены гидроизоляция и утепление фундамента.
Первые шаги к зданию мечты осуществили в 2019 году, когда обновили первый этаж и фасад. В этом году, благодаря ремонту, наладили все логистические цепочки, необходимые для сохранения здоровья пациентов. Теперь потоки здоровых тагильчан и посетителей с симптомами ОРВИ не пересекаются. На первом этаже оборудованы фильтр-бокс, отдельное «крыло» для вакцинации, где детям и их родителям будет комфортно ожидать своей очереди. Для мам открыли кабинет грудного вскармливания, а для маленьких пациентов — небольшую игровую зону.
При этом главное детское медучреждение Вагонки уже три года доступно для всех категорий юных тагильчан. На первом этаже здания есть кабинет доврачебной помощи маломобильным группам населения. Здесь пациенты с ограниченными возможностями здоровья могут сдать кровь или получить консультацию узкого специалиста, а также воспользоваться специальный туалетом.
Детская поликлиника в Дзержинском районе — самая большая по числу пациентов в Нижнем Тагиле. В медучреждении наблюдаются около 22 тысяч пациентов, в том числе жители ближайших населенных пунктов. На втором этаже ежедневно ведут прием 24 педиатра и столько же медсестер. На третьем этаже ребят принимают 12 узких специалистов. Всего в детской поликлинике работают 124 сотрудника.
Главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов отметил, что ремонт проходил без остановки деятельности медучреждения. Этажи закрывали поэтапно, перенаправляя потоки пациентов. В результате два обновленных этажа сдали через полгода после начала реконструкции.
В процессе ремонта решали проблемы, вели диалог с подрядной организацией. Это позволило получить положительный результат. Осуществилась мечта медиков — получить нормальные, человеческие условия. Чистые, светлые кабинеты с хорошей мебелью, вентиляцией, отоплением, — поделился Дмитрий Клейменов.
Комфортные кабинеты — действительно долгожданное событие для сотрудников медучреждения, подтверждает заведующая детской поликлиникой на Вагонке Любовь Шадрина.
Мы этого ремонта ждали еще с 2019 года, когда первый этаж открыли. Ждали, чтобы появились комфортные условия не только для детей, но и сотрудников, потому что работать в комфортных условиях намного приятнее и продуктивнее. Мы очень рады, — сказала Любовь Шадрина.
Эмоции медиков разделяют маленькие пациенты и их родителей. В день открытия, кстати, юных тагильчан пришел поздравить Дедушка Мороз, вручив малышам и подросткам сладкие презенты.
Ремонт медицинских учреждений в Нижнем Тагиле финансирует Министерство здравоохранения Свердловской области. Главный специалист отдела организации медпомощи матерям и детям ведомства Ирина Литвищенко отметила, что обновленное учреждение дает возможность получать медпомощь жителям не только Дзержинского района, но и всего города.
Очень приятное событие, что в канун Нового года в Нижнем Тагиле открылась специализированная поликлиника. Министерство здравоохранения и правительство Свердловской области не оставляют без внимания сферу здравоохранения. В регионе реализуется много проектов, улучшаются условия, строятся новые здания, — сказала Ирина Литвищенко.
Ранее в Нижнем Тагиле распахнула свои двери после реконструкции детская поликлиника на Вые. В начале следующего года руководство Детской городской больницы планирует открыть обновленные медучреждения на Гальянке и Красном Камне.