TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Детская поликлиника на Вагонке открылась после ремонта

Сегодня, 12:01
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле открыли обновленную детскую поликлинику на улице Окунева, 32. Всего за полгода в здании появились современные кабинеты с удобной мебелью и обновленные коммуникации.

Торжественное мероприятие по случаю открытия детской поликлиники на Вагонке состоялось в преддверии Нового года, 27 декабря. Символическую красную ленту перед входом в обновленное пространство перерезали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

Это не единственный подарок, который к Новому году нам подарило Министерство здравоохранения. За последнее время отремонтированы сразу несколько больниц и поликлиник — появляются современные, комфортные учреждения. Процесс идет, отремонтированных мест становится все больше. Последний подарок в этом году — поликлиника на Вагонке, — произнес глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Фото: TagilCity.ru

Подарком для медиков, юных пациентов и их родителей стали просторные холлы и кабинеты с новой мебелью и детским уголком. За полгода на двух этажах медучреждения заменили полы и потолки, обновили отделку стен, смонтировали новые коммуникационные сети: системы вентиляции, водо- и электроснабжения, пожарной и охранной сигнализаций. Кроме того, строители заменили окна, двери и лестничные ограждения. Теперь в здании не только уютно, но и тепло: во время ремонта были выполнены гидроизоляция и утепление фундамента.

Теперь педиатры и специалисты ведут прием в светлых и уютных кабинетах Теперь педиатры и специалисты ведут прием в светлых и уютных кабинетах
Смотровая хирургаСмотровая хирурга
Процедурный кабинетПроцедурный кабинет
Лаборатория Лаборатория
Теперь педиатры и специалисты ведут прием в светлых и уютных кабинетах
Фото: TagilCity.ru

Первые шаги к зданию мечты осуществили в 2019 году, когда обновили первый этаж и фасад. В этом году, благодаря ремонту, наладили все логистические цепочки, необходимые для сохранения здоровья пациентов. Теперь потоки здоровых тагильчан и посетителей с симптомами ОРВИ не пересекаются. На первом этаже оборудованы фильтр-бокс, отдельное «крыло» для вакцинации, где детям и их родителям будет комфортно ожидать своей очереди. Для мам открыли кабинет грудного вскармливания, а для маленьких пациентов — небольшую игровую зону.

Детский уголок у кабинета вакцинацииДетский уголок у кабинета вакцинации
Врач, который осматривает детей перед вакцинациейВрач, который осматривает детей перед вакцинацией
Кабинет для грудного вскармливанияКабинет для грудного вскармливания
Электронная очередь у кабинета вакцинацииЭлектронная очередь у кабинета вакцинации
Детский уголок у кабинета вакцинации
Фото: TagilCity.ru

При этом главное детское медучреждение Вагонки уже три года доступно для всех категорий юных тагильчан. На первом этаже здания есть кабинет доврачебной помощи маломобильным группам населения. Здесь пациенты с ограниченными возможностями здоровья могут сдать кровь или получить консультацию узкого специалиста, а также воспользоваться специальный туалетом.

Детская поликлиника в Дзержинском районе — самая большая по числу пациентов в Нижнем Тагиле. В медучреждении наблюдаются около 22 тысяч пациентов, в том числе жители ближайших населенных пунктов. На втором этаже ежедневно ведут прием 24 педиатра и столько же медсестер. На третьем этаже ребят принимают 12 узких специалистов. Всего в детской поликлинике работают 124 сотрудника.

Главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов отметил, что ремонт проходил без остановки деятельности медучреждения. Этажи закрывали поэтапно, перенаправляя потоки пациентов. В результате два обновленных этажа сдали через полгода после начала реконструкции.

В процессе ремонта решали проблемы, вели диалог с подрядной организацией. Это позволило получить положительный результат. Осуществилась мечта медиков — получить нормальные, человеческие условия. Чистые, светлые кабинеты с хорошей мебелью, вентиляцией, отоплением, — поделился Дмитрий Клейменов.
Главный врач Детской городской больницы Дмитрий КлейменовГлавный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов
Заведующая детской поликлиникой на Вагонке Любовь ШадринаЗаведующая детской поликлиникой на Вагонке Любовь Шадрина
Главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов

Комфортные кабинеты — действительно долгожданное событие для сотрудников медучреждения, подтверждает заведующая детской поликлиникой на Вагонке Любовь Шадрина.

Мы этого ремонта ждали еще с 2019 года, когда первый этаж открыли. Ждали, чтобы появились комфортные условия не только для детей, но и сотрудников, потому что работать в комфортных условиях намного приятнее и продуктивнее. Мы очень рады, — сказала Любовь Шадрина. 

Эмоции медиков разделяют маленькие пациенты и их родителей. В день открытия, кстати, юных тагильчан пришел поздравить Дедушка Мороз, вручив малышам и подросткам сладкие презенты. 

Ремонт медицинских учреждений в Нижнем Тагиле финансирует Министерство здравоохранения Свердловской области. Главный специалист отдела организации медпомощи матерям и детям ведомства Ирина Литвищенко отметила, что обновленное учреждение дает возможность получать медпомощь жителям не только Дзержинского района, но и всего города.

Очень приятное событие, что в канун Нового года в Нижнем Тагиле открылась специализированная поликлиника. Министерство здравоохранения и правительство Свердловской области не оставляют без внимания сферу здравоохранения. В регионе реализуется много проектов, улучшаются условия, строятся новые здания, — сказала Ирина Литвищенко.

Ранее в Нижнем Тагиле распахнула свои двери после реконструкции детская поликлиника на Вые. В начале следующего года руководство Детской городской больницы планирует открыть обновленные медучреждения на Гальянке и Красном Камне.

Читайте также:
Ход ремонта Демидовской поликлиники проверил мэр Нижнего ТагилаВ Нижнем Тагиле на Вые открылась детская поликлиника после капитального ремонтаВ Нижнем Тагиле открылось гинекологическое отделение после капитального ремонта
#Ульяна Савина#Больница#Дети#Ремонт#Дмитрий Клейменов#Владислав Пинаев#Нижний Тагил#Здоровье
Подпишитесь
Стыдно и смешно: реальные истории с новогодних корпоративов от ведущих Нижнего Тагила
Вчера, 09:19
Пропали антибиотики и детский «Нурофен»: тагильчане пожаловались на дефицит лекарств
Сегодня, 05:24
Необычные способы встретить Новый год в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:57
Лидером по заболеваемости пневмонией в Нижнем Тагиле стала Вагонка
Сегодня, 10:15
В ТОСе Нижнего Тагила появилась патриотичная новогодняя вывеска
Сегодня, 09:23
Масочный режим возобновлен на УВЗ из-за ОРВИ
Сегодня, 09:32