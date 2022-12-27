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Дежурные группы в детсадах Нижнего Тагила откроются в новогодние праздники

Сегодня, 11:30
Фото: TagilCity.ru
Детские сады Дзержинского района в Нижнем Тагиле будут работать с 3 января. В дошкольных учреждениях откроют дежурные группы.

Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время прямой трансляции в социальных сетях. К нему поступил вопрос от жительницы Вагонки, о том, что нет информации о работе детских учреждений в праздничные дни, хотя работники Уралвагонзавода выходят на работу со 2 января.

В период с 3 по 7 января будет организована работа всех детских садов Дзержинского района. Вопросы с детскими садами «Детство» и Шадриной Надеждой Викторовной решены. Работа продолжится, как и была выстроена ранее. Дежурные группы будут работать в полном объеме, с УВЗ мы эти вопросы обговаривали, — пояснил мэр Владислав Пинаев.
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Напомним, оборонное предприятие Уралвагонзавод работает в усиленном режиме в связи с выполнением гособоронзаказа. Сотрудники были переведены на шестидневную рабочую неделю. 

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#Юлия Степанова#Свободное время#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Дети#Уралвагонзавод#График#Детские сады
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