Дежурные группы в детсадах Нижнего Тагила откроются в новогодние праздники

Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время прямой трансляции в социальных сетях. К нему поступил вопрос от жительницы Вагонки, о том, что нет информации о работе детских учреждений в праздничные дни, хотя работники Уралвагонзавода выходят на работу со 2 января.