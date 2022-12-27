Дежурные группы в детсадах Нижнего Тагила откроются в новогодние праздники

Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время прямой трансляции в социальных сетях. К нему поступил вопрос от жительницы Вагонки, о том, что нет информации о работе детских учреждений в праздничные дни, хотя работники Уралвагонзавода выходят на работу со 2 января.
В период с 3 по 7 января будет организована работа всех детских садов Дзержинского района. Вопросы с детскими садами «Детство» и Шадриной Надеждой Викторовной решены. Работа продолжится, как и была выстроена ранее. Дежурные группы будут работать в полном объеме, с УВЗ мы эти вопросы обговаривали, — пояснил мэр Владислав Пинаев.
Напомним, оборонное предприятие Уралвагонзавод работает в усиленном режиме в связи с выполнением гособоронзаказа. Сотрудники были переведены на шестидневную рабочую неделю.