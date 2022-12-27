После Водяного Тигра к нам спешит Черный Водяной Кролик. Что это будет за год? Принесет ли он удачу и процветание? Эксперты уверены, что благосклонность символа года будет зависеть от того, как пройдет новогодняя ночь. Энергии приходящего года очень мирные и позитивные. Кролик ведь животное не агрессивное, где-то даже пугливое и уж точно безобидное и милое, за это его так любят дети.
Поэтому заранее отпустите все обиды, настройтесь на позитивный лад, пригласите в дом только самых близких сердцу людей, чтобы встретить Новый год в теплом кругу в уютной атмосфере.
Часто люди пытаются угодить символу года, готовя новогодний стол. Это тоже важный момент. Хорошо, если на столе будет хотя бы одно вегетарианское блюдо. Кролик ведь не хищник и не ест мяса. Поэтому уважьте его овощным рагу или зеленым микс-салатом. Да, пусть будет больше яркого цвета на столе. Новогодний стол может быть с обилием мясных блюд, но при этом обязательно сбалансированным, то есть растительной пищи должно быть не меньше, чем животной. Сделайте первый шаг к правильному питанию в новогоднюю ночь.
Хозяйки заранее изучают тематические сайты, в которых рассказывается о тенденциях новогоднего домашнего антуража и нюансах новогоднего гардероба. Выбор цвета в восточной астрологии — а именно оттуда к нам и пришел Кролик и другие 11 символических животных — очень важен.
Считается, что определяющим в наряде должен стать цвет стихии, которую приносит с собой хозяин года. Так как в этот раз Кролик Водяной, то есть несет стихию Воды, то синий и все производные от него цвета должны стать если не доминирующими цветами, то акцентными уж точно.
То есть если вам очень не идет синий или голубой цвет или вы уже приобрели платье другого цвета, то не нужно огорчаться. Вы можете привнести в образ синий, или бирюзовый, или черный в виде аксессуара — сумочки, броши, пояса. Можно, в конце концов, надеть темно-синие туфли, которые, как известно, идут под все цвета.
Той же тактики с цветом придерживаемся в украшении дома. Пусть это будут яркие вкрапления синего или голубого цвета в интерьере: к примеру, елочные шары, салфетки на новогоднем столе, бокалы красивого лазурного оттенка, мягкие игрушки.
Конечно, не возбраняется использовать красный и золотой цвета — в китайской астрологии они символизируют изобилие, поэтому всегда присутствуют в декоре новогоднего убранства.
В городе множество баров и ресторанов, которые будут работать в новогоднюю ночь. Вот лишь некоторые из них с бюджетной стоимостью билетов.
(ул. Серова, 20)
В этом уютном заведении депозит на одного человека будет составлять 2900 рублей. За эту сумму гости получат возможность насладиться яркой шоу-программой и новогодним меню от шеф-повара, в котором будут такие вкусные, по-домашнему приготовленные блюда: салаты «Капрезе» и «Оливье», рыбная и мясная нарезки, соленья из погреба, стейки из птицы и свинины и многое другое.
Необычную схему встречи Нового года-2023 предлагает нижнетагильский ресторан доставки «Голодная панда». Креативные сотрудники заведения разыгрывают сет «Новогодний», в который входит 86 вкуснейших роллов и суши. Рандомный розыгрыш будет проведен 30 декабря. После чего победитель получит к новогоднему столу вкуснейшие деликатесы.
(ул. Огаркова, 2)
В этом месте, как правило, любит отдыхать молодежь. Здесь много хорошей музыки, профессиональные диджеи, отличные и вкусные закуски. Встретить Новый год-2023 в «Гора-баре» можно, оставив депозит в размере 3000 рублей (за малый столик) и 5000 рублей (за большой стол). Веселье начинается после боя курантов. В заведении есть дресс-код — не спортивная одежда.
Для маленьких и юных тагильчан власти города приготовили очень много развлечений и сюрпризов.
28 декабря на городской площади будет открыта главная елка Нижнего Тагила, а вместе с ней и ледовый городок. Его главными жителями станут персонажи любимых детьми мультфильмов и сказок. Также юных горожан ждет открытие катка — он протянулся на целых 120 метров. Покататься сможет любой желающий.
Также елки будут открыты у Дворца культуры имени Окунева. Здесь тоже для ребят построен сказочный городок изо льда, фантастические фигуры переливаются в свете яркой подсветки разных цветов. У Дворца металлургов в микрорайоне «Тагилстрой» детей ждет елка в стиле «Летучий корабль».
Новогодние представления для детей мобилизованных тагильчан состоятся в городском Дворце молодежи, ДЮЦ «Мир» и дворце культуры «Юбилейный». Ребята увидят новогоднее шоу «Эпохи» (также оно пройдет в городском цирке), после чего их ждет вручение сладких подарков.
В Театре кукол ребят ждет сразу два представления: «Сказки новогодней ночи» и «Царевна-лягушка». Они идут друг за другом, с перерывом на антракт. В декабре сеансы пройдут с 22 по 30 декабря, а в январе — со 2-го по 8-е число. Цена билета — 350 рублей (с подарком — 650).
В ДК «Юбилейный» состоится «Новогодняя история Русалочки». Сказка пройдет 26 — 30 декабря, 2 — 5 января. Стоимость билета — 250 рублей. В филармонии 24 — 25 декабря, 6 января состоится новогодний мюзикл для детей. ДК НТМК приглашает на шоу «Летучий корабль» и «Самый лучший Новый год». Представления будут проходить до 8 января. Также детские шоу пройдут и на других площадках Нижнего Тагила. Следите за городскими афишами.
ТРЦ «Кит» на Черноисточинском шоссе в праздники проведет ряд бесплатных шоу для юных тагильчан. А именно 24 декабря и 5 января. В интерактивном представлении будут участвовать аниматоры, ростовые куклы в костюмах сказочных персонажей, Дед Мороз и Снегурочка. И конечно же, ребята получат вкусные подарки.
Праздновать за городом на базах отдыха, в санаториях и отелях уже становится хорошей традицией. Причем настолько популярной, что бронировать номера и столики в таких заведениях лучше сильно заранее.
Так называется этнопарк, расположенный недалеко от Нижнего Тагила, у подножия горы Медведь-Камень. Места здесь очень живописные и летом, и зимой. Поэтому в холодное время года от желающих посетить городище тоже нет отбоя. А в новогоднюю ночь помещение этнопарка превратится в уютный ресторан, куда прибудут десятки гостей. Для них приготовлены шоу-программа «Карнавал», новогоднее меню, танцы и праздничный фейерверк.
Этот горнолыжный курорт сейчас очень популярен не только у тагильчан, но и вообще у россиян. Сюда организуют целые туры, чтобы покататься на лыжах, сноубордах и отдохнуть в комфортной обстановке. Гостей ждут веселые развлечения, бассейн, сауна, ресторан и пр.
На Урале множество баз отдыха, санаториев, курортов, в которых можно отлично провести праздники. Курорты «Губаха», «Завьялиха», «Солнечная долина» и многие другие приглашают встретить Новый год в атмосфере первозданной природы и современного комфорта гостиничных комплексов.
Тагильчане будут встречать Новый год-2023 и на городских улицах и площадях, украшенных разноцветными огнями. Отдыхающие обязательно посетят городской каток, ледовые городки и другие достопримечательности. Также в праздничные дни в ТЦ пройдут новогодние ярмарки и распродажи.