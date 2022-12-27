Часто люди пытаются угодить символу года, готовя новогодний стол. Это тоже важный момент. Хорошо, если на столе будет хотя бы одно вегетарианское блюдо. Кролик ведь не хищник и не ест мяса. Поэтому уважьте его овощным рагу или зеленым микс-салатом. Да, пусть будет больше яркого цвета на столе. Новогодний стол может быть с обилием мясных блюд, но при этом обязательно сбалансированным, то есть растительной пищи должно быть не меньше, чем животной. Сделайте первый шаг к правильному питанию в новогоднюю ночь.