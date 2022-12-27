На Вагонке в Нижнем Тагиле жители пожаловались на отсутствие некоторых антибиотиков и «Нурофена» в аптеках. Мужчина искал препарат для лечения гриппа у трехлетнего ребенка полтора часа. Провизоры ему рассказали, что амоксициллина нет по всей Вагонке, потому что он закончился у поставщиков.
Встреча Нового года – ежегодное теплое событие. Провести этот праздник можно различными способами. Редакция TagilCity.ru пофантазировала, как можно весело и необычно встретить Новый год.
На УВЗ возобновился масочный режим из-за высокого показателя заболеваемости ОРВИ. Также на заводе теперь обязательна дезинфекция помещений и поверхностей, а также измерение температуры сотрудников.
Звезда мирового хоккея Павел Дацюк провел тренировку для юных хоккеистов спортшколы «Спутник» во Дворце ледового спорта имени Сотникова. Подобные визиты в города России проводятся уже второй год.
Дежурные группы в детсадах Дзержинского района будут открыты на новогодних праздниках. Они будут работать для детей Уралвагонзавода. Мэр города Владислав Пинаев сказал, что вопросы с детскими садами «Детство» и Шадриной Надеждой Викторовной решены.