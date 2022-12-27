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Итоги дня в Тагиле: на Вагонке дефицит лекарств, а на УВЗ введен масочный режим

Сегодня, 16:07
Фото: TagilCity.ru
На Вагонке в Нижнем Тагиле жители заметили дефицит лекарств, а на УВЗ введен масочный режим. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 27 декабря.

На Вагонке в Нижнем Тагиле жители пожаловались на отсутствие некоторых антибиотиков и «Нурофена» в аптеках. Мужчина искал препарат для лечения гриппа у трехлетнего ребенка полтора часа. Провизоры ему рассказали, что амоксициллина нет по всей Вагонке, потому что он закончился у поставщиков.

Пропали антибиотики и детский «Нурофен»: тагильчане пожаловались на дефицит лекарств
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Встреча Нового года – ежегодное теплое событие. Провести этот праздник можно различными способами. Редакция TagilCity.ru пофантазировала, как можно весело и необычно встретить Новый год.

Необычные способы встретить Новый год в Нижнем Тагиле
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На УВЗ возобновился масочный режим из-за высокого показателя заболеваемости ОРВИ. Также на заводе теперь обязательна дезинфекция помещений и поверхностей, а также измерение температуры сотрудников.

Масочный режим возобновлен на УВЗ из-за ОРВИ
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Звезда мирового хоккея Павел Дацюк провел тренировку для юных хоккеистов спортшколы «Спутник» во Дворце ледового спорта имени Сотникова. Подобные визиты в города России проводятся уже второй год.

Звезда мирового хоккея Павел Дацюк провел тренировку в Нижнем Тагиле
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Дежурные группы в детсадах Дзержинского района будут открыты на новогодних праздниках. Они будут работать для детей Уралвагонзавода. Мэр города Владислав Пинаев сказал, что вопросы с детскими садами «Детство» и Шадриной Надеждой Викторовной решены.

Дежурные группы в детсадах Нижнего Тагила откроются в новогодние праздники
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