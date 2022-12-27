На Вагонке в Нижнем Тагиле жители пожаловались на отсутствие некоторых антибиотиков и «Нурофена» в аптеках. Мужчина искал препарат для лечения гриппа у трехлетнего ребенка полтора часа. Провизоры ему рассказали, что амоксициллина нет по всей Вагонке, потому что он закончился у поставщиков.