Летающие лыжники Нижнего Тагила признаны лучшими на этапе кубка России

Нижний Тагил на соревнованиях представляли спортсмены СШОР «Аист». Турнир состоялся на трамплине К-90 без участия основного состава сборной России, сообщает «Тагильский рабочий».
В первый день состязания на 2 место пьедестала забрался Михаил Пуртов. Во второй день отличился спортсмен Вадим Шишкин. Он получил «золото». Отмечается, что Вадим является самым опытным спортсменом среди тагильской команды.
В категории женщин победу одержала Алина Бородина. Она является ученицей СШОР «Аист» и уже второй сезон представляет Московскую область.
Ранее сообщалось, что спортсменка из Серова стала абсолютной чемпионкой УРФО по пауэрлифтингу. Также девушка установила новые рекорды.