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Летающие лыжники Нижнего Тагила признаны лучшими на этапе кубка России

Сегодня, 11:47
Фото: 1MI
Лыжники из Нижнего Тагила получили две медали на этапе кубка России, состоявшемся в Уфе.

Нижний Тагил на соревнованиях представляли спортсмены СШОР «Аист». Турнир состоялся на трамплине К-90 без участия основного состава сборной России, сообщает «Тагильский рабочий».

В первый день состязания на 2 место пьедестала забрался Михаил Пуртов. Во второй день отличился спортсмен Вадим Шишкин. Он получил «золото». Отмечается, что Вадим является самым опытным спортсменом среди тагильской команды.

В категории женщин победу одержала Алина Бородина. Она является ученицей СШОР «Аист» и уже второй сезон представляет Московскую область.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Серова стала абсолютной чемпионкой УРФО по пауэрлифтингу. Также девушка установила новые рекорды.

Соревнования высокого уровня будут проводить во Дворце спорта в Первоуральске
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#Елена Озерова#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Лыжи#Лыжники
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