Лидером по заболеваемости пневмонией в Нижнем Тагиле стала Вагонка

Также с 27 декабря на УВЗ был введен масочный режим. Правило касается всех сотрудников. Работников с температурой более 37 градусов теперь будут отправлять домой, а помещения и поверхности регулярно дезинфицировать. Меры были введены из-за заболеваемости ОРВИ.