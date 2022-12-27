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Лидером по заболеваемости пневмонией в Нижнем Тагиле стала Вагонка

Сегодня, 10:15
Фото: 1MI
Дзержинский район Нижнего Тагина назван неблагополучным по показателю внебольничных пневмоний.

Согласно данным специалистов Роспотребнадзора, Вагонка в настоящий момент является неблагополучным районом по показателю внебольничных пневмоний. Такой же статус получили и Нижняя Салда, Красноуральск, Краснотурьинск, Староуткинск, Каменск-Уральский, Каменский, Верхнесалдинский, Тугулымский, Асбестовский и Полевской ГО.

В целом в Свердловской области за неделю зафиксировано 1 011 случаев внебольничных пневмоний. Это на 15,29% больше, чем неделей ранее.

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Ранее житель Вагонки пожаловался TagilCity.ru на отсутствие некоторых лекарств в аптеках. Мужчина утверждает, что на полках аптек невозможно найти детский «Нурофен» и некоторые антибиотики.

Также с 27 декабря на УВЗ был введен масочный режим. Правило касается всех сотрудников. Работников с температурой более 37 градусов теперь будут отправлять домой, а помещения и поверхности регулярно дезинфицировать. Меры были введены из-за заболеваемости ОРВИ.

По этой же причине было снижено число трамваев на маршрутах. 

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#Елена Озерова#Здоровье#Нижний Тагил#ОРВИ#Пневмония#Вагонка
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