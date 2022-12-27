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Масочный режим возобновлен на УВЗ из-за ОРВИ

Сегодня, 09:32
Фото: 1MI
Из-за высокого показателя заболеваемости ОРВИ на УВЗ возобновили масочный режим.

Приказ об этом подписал исполнительный директор предприятия Владимир Рощупкин. О новых мерах сообщили TagilCity.ru сотрудники предприятия.

Документ вступает в силу со вторника, с 27 декабря. Действует правило для всех работников. Также введена дезинфекция поверхностей и рук, соцдистанция и термометрия. Тех сотрудников, у которых обнаружат температуру выше 37 градусов, отправят домой.

По данным Роспотребнадзора в регионе снизилась заболеваемость ОРВИ. За неделю было выявлено 69 тысяч случаев, это на 7,5% меньше, чем неделей ранее. При этом число пневмоний увеличилось на более чем 15% сравнительно с прошлой неделей.

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