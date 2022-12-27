Масочный режим возобновлен на УВЗ из-за ОРВИ

Документ вступает в силу со вторника, с 27 декабря. Действует правило для всех работников. Также введена дезинфекция поверхностей и рук, соцдистанция и термометрия. Тех сотрудников, у которых обнаружат температуру выше 37 градусов, отправят домой.



По данным Роспотребнадзора в регионе снизилась заболеваемость ОРВИ. За неделю было выявлено 69 тысяч случаев, это на 7,5% меньше, чем неделей ранее. При этом число пневмоний увеличилось на более чем 15% сравнительно с прошлой неделей.