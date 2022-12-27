На мусорном полигоне в Нижнем Тагиле завершили гидроизоляцию основания

На мусорном полигоне в Нижнем Тагиле завершили гидроизоляцию чаши для захоронения и приступили к монтажу дренажной системы сбора фильтрата. Также рабочие разработали будущие накопители поверхностного стока для последующей очистки. Все это сделано для соблюдения экологических требования по охране окружающей среды.
Сегодня на площадке под Нижним Тагилом мы одновременно возводим сразу несколько сооружений. Все они находятся на разных стадиях строительства. В производственном корпусе мусоросортировочного комплекса продолжается монтаж металлоконструкций и стен, укладка профлиста кровли, устройство основания и бетонирование силовых плит пола. Монтаж металлоконструкций также ведется в административно-бытовой пристройке и гараже. Ведутся работы по устройству площадки сбора материалов, не подлежащих дальнейшей сортировке. Строители завершили стены на перегрузочной площадке материалов для компостирования. Выполняется монтаж внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения, — рассказал начальник управления строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО АО «Облкоммунэнерго» Илья Дедюхин.
Компания планирует провести коммуникационные сети до точек подачи, а также смонтировать металлоконструкции оборудования производственного корпуса и сортировочных кабин.
Напомним, строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле началось в начале марта этого года. Через несколько месяцев на месте работ появился котлован для захоронения отходов и корпус будущего мусоросортировочного завода. Строительство проходит в рамках концессионного соглашения между администрацией города и компанией «Облкоммунэнерго».