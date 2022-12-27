На мусорном полигоне в Нижнем Тагиле завершили гидроизоляцию основания

Напомним, строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле началось в начале марта этого года. Через несколько месяцев на месте работ появился котлован для захоронения отходов и корпус будущего мусоросортировочного завода. Строительство проходит в рамках концессионного соглашения между администрацией города и компанией «Облкоммунэнерго».