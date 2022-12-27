Новогодние премии до 350 тысяч рублей получили полицейские Екатеринбурга

Таких премий не выплачивалось с 2011 года, когда милиция была переименована в полицию, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Еще один собеседник издания отмечает, что такие премии могли быть ранее, но финансы не доходили до сотрудников. По его словам, средства на всех сотрудников выделяются еще в начале года. Однако на премии отправляли только часть. Остальное возвращалось в Москву. За это начальникам выплачивался бонус. Однако прошедшая проверка из Москвы обязала распределить средства полностью, утверждает собеседник.
Напомним, в середине ноября в полиции Екатеринбурга началась плановая проверка комиссией МВД РФ. Утром глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков в ходе регионального селекторного совещания представил руководителям членов комиссии.