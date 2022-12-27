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Новогодние премии до 350 тысяч рублей получили полицейские Екатеринбурга

Сегодня, 06:32
Фото: 1MI
Премии до 350 тысяч рублей получили полицейские в Екатеринбурге. В частности, рядовым сотрудникам выплачено от 100 до 120 тысяч рублей, младший руководящий состав получил до 250 тысяч, а начальники отделов — от 350 тысяч рублей.

Таких премий не выплачивалось с 2011 года, когда милиция была переименована в полицию, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

Еще один собеседник издания отмечает, что такие премии могли быть ранее, но финансы не доходили до сотрудников. По его словам, средства на всех сотрудников выделяются еще в начале года. Однако на премии отправляли только часть. Остальное возвращалось в Москву. За это начальникам выплачивался бонус. Однако прошедшая проверка из Москвы обязала распределить средства полностью, утверждает собеседник.

Напомним, в середине ноября в полиции Екатеринбурга началась плановая проверка комиссией МВД РФ. Утром глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков в ходе регионального селекторного совещания представил руководителям членов комиссии.

#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Полиция#Деньги#Выплаты#Премии#Ирина Кирилова
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