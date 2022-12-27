Новогодние премии до 350 тысяч рублей получили полицейские Екатеринбурга

Еще один собеседник издания отмечает, что такие премии могли быть ранее, но финансы не доходили до сотрудников. По его словам, средства на всех сотрудников выделяются еще в начале года. Однако на премии отправляли только часть. Остальное возвращалось в Москву. За это начальникам выплачивался бонус. Однако прошедшая проверка из Москвы обязала распределить средства полностью, утверждает собеседник.